«Росатом» планирует увеличить число сотрудников на АЭС «Бушер» до 300 человек
«Росатом» намерен в ближайшее время увеличить численность персонала на площадке атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране с 180 до 300 человек. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на форуме «Мировые атомные дни».
По его словам, компания наращивает присутствие на объекте, поскольку пока не видит рисков, которые могли бы привести к замедлению работ.
При этом дальнейшая реализация проектов по строительству в Иране новых крупных и малых АЭС будет зависеть от ситуации в стране. Лихачев уточнил, что у «Росатома» есть официальные договоренности с иранской стороной о новой площадке для крупных АЭС, а также соглашения по малым энергоблокам.
Сейчас работа по этим направлениям находится на организационной и проектной стадиях. По оценке главы госкорпорации, на ее дальнейший ход повлияют политическая, военная и экономическая обстановка в Иране.
28 октября президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом подтвердил продолжение строительства атомной электростанции «Бушер» и заявил, что Москва выполняет обязательства по совместным проектам. Лидеры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Путин выразил обеспокоенность региональной напряженностью и надежду на позитивное развитие событий.
16 октября Лихачев говорил, что «Росатом» продолжает возвращать сотрудников на АЭС «Бушер» в Иране, назвав следующим барьером численность в 200 человек.
После начала боевых действий в Иране с площадки АЭС эвакуировали более 700 сотрудников. Никто из них не пострадал. Сейчас госкорпорация продолжает возвращать специалистов на станцию.