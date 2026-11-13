«Росатом» планирует увеличить число сотрудников на АЭС «Бушер» до 300 человек

При этом дальнейшая реализация проектов по строительству в Иране новых крупных и малых АЭС будет зависеть от ситуации в стране. Лихачев уточнил, что у «Росатома» есть официальные договоренности с иранской стороной о новой площадке для крупных АЭС, а также соглашения по малым энергоблокам.