МИД: на встрече с Уиткоффом и Кушнером не обсуждали участие Европы в переговорах

МИД: на встрече с Уиткоффом и Кушнером не обсуждали участие Европы в переговорахРанее об этом заявила американская сторона
Вопрос о включении европейских представителей в переговорный процесс по украинскому урегулированию не обсуждался в Москве на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Насколько известно МИД России, данная тема в ходе переговоров со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве не обсуждалась», – сообщила Захарова.
Так она прокомментировала заявление Кушнера в соцсети X о том, что Россия и Украина согласились расширить следующий раунд переговоров, включив в него европейских партнеров. По словам американского переговорщика, это позволит обсуждать вопросы будущей европейской безопасности наряду с территориальными разногласиями между Москвой и Киевом.
13 ноября Кушнер заявил о значительном прогрессе в переговорах по Украине. По его словам, стороны продвинулись в понимании позиций друг друга и поиске возможных решений.
12 ноября Уиткофф выразил надежду, что по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным удастся объявить о новом раунде переговоров с участием европейцев. Ранее Кушнер подчеркивал необходимость их прямого участия в урегулировании конфликта.
По итогам встречи Путина с американскими переговорщиками помощник президента Юрий Ушаков назвал разговор содержательным и конструктивным. По его словам, стороны обсудили итоги переговоров в Абу-Даби, гуманитарные вопросы и дальнейшие контакты. Россия и США договорились продолжить трехсторонний переговорный процесс.