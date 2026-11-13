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МИД: на встрече с Уиткоффом и Кушнером не обсуждали участие Европы в переговорах

Ранее об этом заявила американская сторона
Анна Виноградова
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Вопрос о включении европейских представителей в переговорный процесс по украинскому урегулированию не обсуждался в Москве на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Насколько известно МИД России, данная тема в ходе переговоров со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве не обсуждалась», – сообщила Захарова.

Так она прокомментировала заявление Кушнера в соцсети X о том, что Россия и Украина согласились расширить следующий раунд переговоров, включив в него европейских партнеров. По словам американского переговорщика, это позволит обсуждать вопросы будущей европейской безопасности наряду с территориальными разногласиями между Москвой и Киевом.

13 ноября Кушнер заявил о значительном прогрессе в переговорах по Украине. По его словам, стороны продвинулись в понимании позиций друг друга и поиске возможных решений.

12 ноября Уиткофф выразил надежду, что по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным удастся объявить о новом раунде переговоров с участием европейцев. Ранее Кушнер подчеркивал необходимость их прямого участия в урегулировании конфликта.

По итогам встречи Путина с американскими переговорщиками помощник президента Юрий Ушаков назвал разговор содержательным и конструктивным. По его словам, стороны обсудили итоги переговоров в Абу-Даби, гуманитарные вопросы и дальнейшие контакты. Россия и США договорились продолжить трехсторонний переговорный процесс.

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