МИД: на встрече с Уиткоффом и Кушнером не обсуждали участие Европы в переговорах

Так она прокомментировала заявление Кушнера в соцсети X о том, что Россия и Украина согласились расширить следующий раунд переговоров, включив в него европейских партнеров. По словам американского переговорщика, это позволит обсуждать вопросы будущей европейской безопасности наряду с территориальными разногласиями между Москвой и Киевом.