В Германии за восемь месяцев обанкротились более 17 000 предприятий

В августе немецкие суды зарегистрировали 2067 заявлений о банкротстве компаний, что на 4,4% больше в годовом выражении. При этом в статистику заявления включаются после первого решения суда по делу о банкротстве. Фактически их подают примерно за три месяца до этого.