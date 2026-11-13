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В Германии за восемь месяцев обанкротились более 17 000 предприятий

Сергей Пахомов
Christian Lue / Unsplash
Christian Lue / Unsplash

В Германии за январь – август 2026 г. зарегистрировали 17 252 заявления о банкротстве предприятий, что на 6,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные привело Федеральное статистическое ведомство Германии (Destatis).

В августе немецкие суды зарегистрировали 2067 заявлений о банкротстве компаний, что на 4,4% больше в годовом выражении. При этом в статистику заявления включаются после первого решения суда по делу о банкротстве. Фактически их подают примерно за три месяца до этого.

Сумма требований кредиторов по делам о банкротстве предприятий, зарегистрированным за восемь месяцев, составила около 25,9 млрд евро. За аналогичный период 2025 г. показатель достигал 37,2 млрд евро. В Destatis объяснили снижение тем, что годом ранее банкротами стали более крупные с экономической точки зрения компании.

Чаще всего банкротства фиксировались в сфере транспорта и хранения – 97,6 случая на 10 000 предприятий. В гостиничном и ресторанном бизнесе показатель составил 80,1, в строительстве – 71,9 случая.

7 ноября профсоюз IG Metall.р сообщил, что более 400 000 работников металлургической и электротехнической промышленности приняли участие в предупредительных забастовках в Германии. Объединение представило предложение по урегулированию ситуации: временные тарифные соглашения в сочетании с инвестициями в перспективные продукты, а также твердые гарантии сохранения производственных площадок, рабочих мест и возможностей для профессионального обучения.

5 сентября канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия теряет значительное число рабочих мест в промышленности, и эту тенденцию необходимо переломить. По его словам, Германия должна оставаться индустриальной страной. Он также предостерег от дальнейшего сокращения рабочих мест на фоне кризиса в Volkswagen.

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