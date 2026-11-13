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Доля нерезидентов в еврооблигациях России снизилась до 32%

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Доля иностранных инвесторов в суверенных еврооблигациях России по итогам III квартала 2026 г. составила 32% против 32,1% кварталом ранее. Об этом говорится в документе Банка России.

Объем российских евробондов, находящихся у нерезидентов, за июль – сентябрь сократился на $27 млн и составил $8,872 млрд по номинальной стоимости.

Годом ранее, по итогам III квартала 2025 г., доля иностранных инвесторов в российских суверенных еврооблигациях достигала 28,4%. Объем принадлежавших им бумаг тогда составлял $9,351 млрд.

29 октября ЦБ сообщил, что объем инвестиций нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) в сентябре снизился на 20 млрд руб., или на 2%. По состоянию на 1 октября объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, составлял 974 млрд руб. Их доля от всего рынка гособлигаций составила 2,9% против 3% месяцем ранее.

28 сентября Минфин РФ выплатил 8,6 млрд руб. ($102 млн) – купонный доход по облигациям внешних облигационных займов России со сроком погашения в 2035 г. Средства получил платежный агент по еврооблигациям – НКО АО «Национальный расчетный депозитарий».

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