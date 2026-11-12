ВТБ открыл акционерам подписку на допэмиссию под сделку с RWB
ВТБ открыл акционерам подписку на допэмиссию, которую с лета несколько раз откладывал. Банк опубликовал 12 ноября на сервере раскрытия корпоративной информации уведомление о преимущественном праве: владельцы акций на 6 июня 2026 г. могут подать заявления и оплатить новые бумаги с 13 по 30 ноября 2026 г. включительно. Цена – 87 руб. за акцию, ее утвердило годовое собрание акционеров 30 июня. На каждую имеющуюся акцию можно купить около 0,49 новой. Предложить бумаги остальным инвесторам ВТБ сможет только после этого – до конца срока преимущественного права другие способы размещения запрещены.
Всего ВТБ может выпустить 6,29 млрд обыкновенных акций – на 48,68% больше, чем было в обращении на 6 июня (12,93 млрд). Такой потолок заложен в проспекте, который ЦБ зарегистрировал в июле. При полном размещении ВТБ получил бы 547,46 млрд руб., но менеджмент ориентирует рынок на нижнюю границу диапазона 300-400 млрд руб. 30 октября первый зампред правления Дмитрий Пьянов говорил, что параметры не изменились.
Деньги пойдут на стратегическое партнерство с группой RWB (Wildberries и Russ) и на развитие основного бизнеса, говорится в проспекте. Первым шагом должна стать покупка ВТБ 5% «Вайлдберриз банка» с возможностью увеличить долю. Проспект перечисляет совместное развитие розницы и МСБ, новые продукты, интеграцию программ лояльности, обработку данных и совмещение отделений банка с пунктами выдачи заказов маркетплейса. Стоимость сделки документ не раскрывает: средства будут направляться на инициативы «по мере их проработки и одобрения сторонами».
Сделка пока не закрыта. Сначала ее рассчитывали завершить к концу лета, потом сроки сдвигали. 30 октября Пьянов говорил, что стороны все еще согласовывают договор купли-продажи со взаимными гарантиями, и допустил, что SPO выйдет за пределы 2026 г.
Цена размещения заметно выше рыночной. 12 ноября акция ВТБ стоила более 59 руб. С момента объявления о допэмиссии в мае бумаги подешевели на 40%. Пьянов называл фиксацию цены «самоуверенным шагом»: у банка уже есть пул клубных институциональных инвесторов.