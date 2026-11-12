ВТБ открыл акционерам подписку на допэмиссию под сделку с RWB

ВТБ открыл акционерам подписку на допэмиссию, которую с лета несколько раз откладывал. Банк опубликовал 12 ноября на сервере раскрытия корпоративной информации уведомление о преимущественном праве: владельцы акций на 6 июня 2026 г. могут подать заявления и оплатить новые бумаги с 13 по 30 ноября 2026 г. включительно. Цена – 87 руб. за акцию, ее утвердило годовое собрание акционеров 30 июня. На каждую имеющуюся акцию можно купить около 0,49 новой. Предложить бумаги остальным инвесторам ВТБ сможет только после этого – до конца срока преимущественного права другие способы размещения запрещены.