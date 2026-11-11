Российский рынок акций возобновил падение
По состоянию на 12:00 мск 11 ноября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,76% и составил 2425,59. Индекс РТС снизился на 0,77% и составил 925,65.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Фикс Прайс» – 0,57 руб. (+5,29%)
ГК «Самолет» – 305,50 руб. (+2,31%)
«Русгидро» – 0,52 руб. (+2,27%)
«Полюс» – 1125,80 руб. (+1,73%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Евротранс» – 13,65 руб. (-9,90%)
«ЭсЭфАй» – 607 руб. (-4,53%)
«Магнит» – 1946,50 руб. (-3,99%)
«М.видео» – 51,25 руб. (-2,94%)
«Ростелеком» ао – 45,17 руб. (-2,68%)
Общий объем торгов составил 25,66 млрд руб.