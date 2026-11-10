Выручка «Базиса» за девять месяцев 2026 года выросла на 29%

Основную часть выручки за девять месяцев компания получила от продажи лицензий и подписок на программное обеспечение – 3,94 млрд руб., что на 26% больше, чем годом ранее. Доходы от технической поддержки выросли на 56% до 495 млн руб. Выручка от флагманских продуктов, в том числе решений для серверной виртуализации и виртуальных рабочих мест, увеличилась на 39% до 3,35 млрд руб. Их доля в общей выручке достигла 75,2%.