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Выручка «Базиса» за девять месяцев 2026 года выросла на 29%

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Выручка разработчика программного обеспечения «Базис» по итогам января – сентября 2026 года увеличилась на 29% г/г до 4,46 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла на 28% до 1,3 млрд руб., следует из отчетности группы по МСФО.

Показатель OIBDA за отчетный период увеличился на 32% до 2,46 млрд руб., а его рентабельность составила 55% против 53,8% годом ранее.

В третьем квартале выручка «Базиса» увеличилась на 27% в годовом выражении до 1,94 млрд руб. Чистая прибыль за этот период выросла на 43% до 833 млн руб., OIBDA – на 37% до 1,28 млрд руб.

Основную часть выручки за девять месяцев компания получила от продажи лицензий и подписок на программное обеспечение – 3,94 млрд руб., что на 26% больше, чем годом ранее. Доходы от технической поддержки выросли на 56% до 495 млн руб. Выручка от флагманских продуктов, в том числе решений для серверной виртуализации и виртуальных рабочих мест, увеличилась на 39% до 3,35 млрд руб. Их доля в общей выручке достигла 75,2%.

Чистый долг компании на 30 сентября составил 39 млн руб.

26 октября акции «Базиса» в моменте выросли до 140 руб. за штуку.

ГК «Базис» – это российский разработчик программного обеспечения для управления динамической IT-инфраструктурой, созданный в 2021 г. при участии «Ростелекома». Компания специализируется на системах виртуализации, контейнеризации и организации виртуальных рабочих мест.

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