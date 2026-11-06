Российский рынок акций умеренно растет
По состоянию на 12:00 мск 6 ноября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,35% и составил 2464,09. Индекс РТС вырос на 0,35% и составил 949,01.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Циан» – 940,40 руб. (+20,47%)
«Сегежа» – 0,83 руб. (+7,92%)
ИВА – 69,40 руб. (+5,42%)
Группа ЛСР – 909,40 руб. (+5,24%)
«Евротранс» – 20,30 руб. (+4,85%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«М.Видео» – 52,90 руб. (-9,48%)
VK – 229,05 руб. (-5,18%)
«Т-технологии» – 270,20 руб. (-1,87%)
«Магнит» – 1856,50 руб. (-1,72%)
«Газпром нефть» – 521,85 руб. (-1,27%)
Общий объем торгов составил 48,74 млрд руб