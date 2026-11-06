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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций умеренно растет

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 6 ноября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,35% и составил 2464,09. Индекс РТС вырос на 0,35% и составил 949,01.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 48,74 млрд руб

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