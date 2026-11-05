Мемкойн Трампа подешевел почти на 15%

5 ноября Reuters писало, что победа демократической партии на промежуточных выборах в конгресс может повлиять на пять направлений внешней политики США. Одним из возможных изменений агентство называет усиление контроля конгресса над военной операцией против Ирана. Еще одним направлением может стать увеличение военной и финансовой помощи Украине. Кроме того, в конгрессе могут поставить вопрос об ограничении или прекращении военной помощи Израилю. Пятым направлением Reuters называет усиление надзора за политикой США в Латинской Америке.