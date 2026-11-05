Мемкойн Трампа подешевел почти на 15%
Стоимость мемкойна Trump, связанного с президентом США Дональдом Трампом, в четверг продолжила снижаться после промежуточных выборов в американский конгресс. Криптовалюта теряет в цене второй день подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13:44 мск на криптовалютной бирже Binance токен подешевел за сутки на 14,95% – до $1,26.
Днем ранее мемкойн также демонстрировал отрицательную динамику: его стоимость снизилась почти на 10%.
3 ноября в США прошли промежуточные выборы в конгресс. Американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 представителей сената. До голосования республиканцы имели незначительное большинство в нижней палате – 218 мест против 214 у демократов. На 5 ноября демократы получают 240 мест в палате представителей, республиканцы – 147. В верхней палате будут 54 сенатора-демократа и 44 республиканца. Кроме того, на выборах 2026 г. губернаторские посты заняли 28 демократов против 20 республиканцев.
5 ноября Reuters писало, что победа демократической партии на промежуточных выборах в конгресс может повлиять на пять направлений внешней политики США. Одним из возможных изменений агентство называет усиление контроля конгресса над военной операцией против Ирана. Еще одним направлением может стать увеличение военной и финансовой помощи Украине. Кроме того, в конгрессе могут поставить вопрос об ограничении или прекращении военной помощи Израилю. Пятым направлением Reuters называет усиление надзора за политикой США в Латинской Америке.