Российский рынок акций возобновил рост
По состоянию на 12:00 мск 3 ноября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,84% и составил 2476,21. Индекс РТС вырос на 0,83% и составил 963,30.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Эталон Груп» – 22,56 руб. (+7,42%)
Группа ЛСР – 767,20 руб. (+4,45%)
«Фикс Прайс» – 0,48 руб. (+3,01%)
Ozon – 3 798 руб. (+2,96%)
ГК «Самолет» – 261,80 руб. (+2,83%)
В аутсайдерах торгов оказались:
VK – 205,85 руб. (-4,81%)
«Селигдар» – 44,69 руб. (-2,02%)
«Совкомфлот» – 85,33 руб. (-2,01%)
«Полюс» – 1 036 руб. (-1,65%)
ЮГК – 0,66 руб. (-0,82%)
Общий объем торгов составил 32,39 млрд руб.