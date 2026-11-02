Мосбиржа начнет торги 27 вечными фьючерсами на глобальные активы

В августе управляющий директор по рынку деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева сообщила, что на площадке появятся новые инструменты – вечные фьючерсы на акции более 20 иностранных компаний. Целью увеличения инструментария Мосбиржи она называла расширение возможности клиентов участвовать в движении цен на глобальных рынках и торговать самыми востребованными инструментами.