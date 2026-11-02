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Мосбиржа начнет торги 27 вечными фьючерсами на глобальные активы

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Московская биржа запускает торги 27 вечными фьючерсами на глобальные активы, сообщил «Ведомостям» представитель площадки.

Физические и юридические лица смогут участвовать в движении цен бумаг глобальных компаний из различных секторов экономики без покупки самих ценных бумаг на зарубежных площадках, уточнил представитель биржи. 

Речь идет о расчетных однодневных контрактов с автопролонгацией. Базовым активом новых инструментов выступают фиксинги иностранных ценных бумаг, рассчитываемые Мосбиржей.

Торги новыми контрактами стартуют в три этапа – 10, 12 и 17 ноября. Котировка контрактов отражает значение соответствующих фиксингов Мосбиржи иностранных акций в долларах США, расчеты по контрактам проводятся в российских рублях.

В августе управляющий директор по рынку деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева сообщила, что на площадке появятся новые инструменты – вечные фьючерсы на акции более 20 иностранных компаний. Целью увеличения инструментария Мосбиржи она называла расширение возможности клиентов участвовать в движении цен на глобальных рынках и торговать самыми востребованными инструментами.

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