Мосбиржа начнет торги 27 вечными фьючерсами на глобальные активы
Московская биржа запускает торги 27 вечными фьючерсами на глобальные активы, сообщил «Ведомостям» представитель площадки.
Физические и юридические лица смогут участвовать в движении цен бумаг глобальных компаний из различных секторов экономики без покупки самих ценных бумаг на зарубежных площадках, уточнил представитель биржи.
Речь идет о расчетных однодневных контрактов с автопролонгацией. Базовым активом новых инструментов выступают фиксинги иностранных ценных бумаг, рассчитываемые Мосбиржей.
Торги новыми контрактами стартуют в три этапа – 10, 12 и 17 ноября. Котировка контрактов отражает значение соответствующих фиксингов Мосбиржи иностранных акций в долларах США, расчеты по контрактам проводятся в российских рублях.
В августе управляющий директор по рынку деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева сообщила, что на площадке появятся новые инструменты – вечные фьючерсы на акции более 20 иностранных компаний. Целью увеличения инструментария Мосбиржи она называла расширение возможности клиентов участвовать в движении цен на глобальных рынках и торговать самыми востребованными инструментами.