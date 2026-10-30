Чистый убыток «Алросы» за девять месяцев превысил 23,5 млрд рублей
Чистый убыток АК «Алроса» за девять месяцев по РСБУ составил 23,56 млрд руб. против прибыли в 35,75 млрд годом ранее. Отчет опубликован на сайте раскрытия корпоративной информации.
Выручка сократилась на 24% и составила 118,33 млрд руб. Валовой убыток составил 1,21 млрд руб., а за аналогичный период 2025 г. «Алроса» получила 33,87 млрд валовой прибыли. Убыток от продаж оказался в размере 15,08 млрд руб. В прошлом году была прибыль в размере 18,92 млрд руб.
Нераспределенная прибыль «Алросы» на 30 сентября составляла 336,09 млрд руб. Сальдо денежных потоков за девять месяцев вышло положительным – 38,99 млрд руб. В прошлом году показатель был отрицательным и составлял 37,44 млрд руб.
16 октября стало известно, что Якутия планирует бюджет на 2027–2029 гг., не включая в него дивиденды от «Алросы». При этом налог на добычу алмазов поступает в бюджет Якутии полностью. Регион владеет 25% акций «Алросы», еще 8% принадлежат муниципальным районам. В предыдущие годы компания формировала около 60% доходов бюджета Якутии.
«Алроса» за первое полугодие 2026 г. добыла 11,8 млн карат алмазов. За аналогичный период 2025 г. добыча составила 11,9 млн карат. Компания заявила, что снижение объемов обогащения по плану ведения работ было компенсировано ростом среднего содержания вследствие изменения структуры отработки месторождений.