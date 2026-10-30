Чистый убыток «Алросы» за девять месяцев превысил 23,5 млрд рублей

16 октября стало известно, что Якутия планирует бюджет на 2027–2029 гг., не включая в него дивиденды от «Алросы». При этом налог на добычу алмазов поступает в бюджет Якутии полностью. Регион владеет 25% акций «Алросы», еще 8% принадлежат муниципальным районам. В предыдущие годы компания формировала около 60% доходов бюджета Якутии.