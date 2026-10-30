Прибыль «Полюса» за девять месяцев по РСБУ снизилась на 14%
Чистая прибыль ПАО «Полюс» по РСБУ за девять месяцев составила 109,95 млрд руб., что на 14% ниже результата за аналогичный период прошлого года. Отчет опубликован на сайте раскрытия.
Выручка за период снизилась до 121,64 млрд руб. Показатель потерял почти 11% год к году. Валовая прибыль сократилась на 16,5% до 109,65 млрд руб. Себестоимость продаж выросла в 2,3 раза и составила 11,99 млрд руб.
Нераспределенная прибыль «Полюса» по состоянию на 30 сентября составила 3,67 трлн руб. Сальдо денежных потоков за период оказалось отрицательным – 10,09 млрд руб. За январь – сентябрь 2025 г. показатель вышел положительным – 28,26 млрд руб.
8 сентября «Полюс» отчитался, что планирует завершить строительство пятой золотоизвлекательной фабрики Олимпиадинского горно-обогатительного комбината в Северо-Енисейском округе Красноярского края до конца года.
8 июля компания сообщила, что менеджмент ПАО «Полюс» рекомендует совету директоров приостановить выплату дивидендов до 2030 г. Такое решение было принято после тщательного анализа текущей рыночной конъюнктуры.