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Прибыль «Полюса» за девять месяцев по РСБУ снизилась на 14%

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Чистая прибыль ПАО «Полюс» по РСБУ за девять месяцев составила 109,95 млрд руб., что на 14% ниже результата за аналогичный период прошлого года. Отчет опубликован на сайте раскрытия.

Выручка за период снизилась до 121,64 млрд руб. Показатель потерял почти 11% год к году. Валовая прибыль сократилась на 16,5% до 109,65 млрд руб. Себестоимость продаж выросла в 2,3 раза и составила 11,99 млрд руб.

Нераспределенная прибыль «Полюса» по состоянию на 30 сентября составила 3,67 трлн руб. Сальдо денежных потоков за период оказалось отрицательным – 10,09 млрд руб. За январь – сентябрь 2025 г. показатель вышел положительным – 28,26 млрд руб.

8 сентября «Полюс» отчитался, что планирует завершить строительство пятой золотоизвлекательной фабрики Олимпиадинского горно-обогатительного комбината в Северо-Енисейском округе Красноярского края до конца года. 

8 июля компания сообщила, что менеджмент ПАО «Полюс» рекомендует совету директоров приостановить выплату дивидендов до 2030 г. Такое решение было принято после тщательного анализа текущей рыночной конъюнктуры.

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