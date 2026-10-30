Прибыль «Полюса» за девять месяцев по РСБУ снизилась на 14%

Выручка за период снизилась до 121,64 млрд руб. Показатель потерял почти 11% год к году. Валовая прибыль сократилась на 16,5% до 109,65 млрд руб. Себестоимость продаж выросла в 2,3 раза и составила 11,99 млрд руб.