«Русолово» вышло на чистую прибыль по итогам девяти месяцев после убытков
Чистая прибыль ПАО «Русолово» за девять месяцев по РСБУ составила 17,91 млн руб. против 437,27 млн руб. чистого убытка годом ранее. Отчетность опубликована на сайте компании.
Выручка в 1,9 раза превысила результат за аналогичный период 2025 г. и достигла 13,21 млрд руб. Точно так же выросла себестоимость продаж – до 12,28 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась в 2,2 раза и составила 935,17 млн руб. Прибыль от продаж выросла в 8,3 раза до 414,39 млн руб.
Непокрытый убыток «Русолова» на 30 сентября оставался в размере 2,26 млрд руб. Сальдо денежных потоков от текущих операций вышло отрицательным – 1,87 млрд руб. против положительных 1,66 млрд руб. годом ранее.
За отчетный период «Русолово» произвело рекордный объем олова в концентрате – 3121 т, что на 20% больше год к году. Производство меди в концентрате тоже выросло на 20% и составило 2074 т.
Объем добычи руды за отчетный период сократился на 11% год к году до 829 000 т. Переработка руды (с учетом предварительного обогащения на установке РАС-сепарации) сократилась на 5% до 844 000 т.
ПАО «Русолово» производит в концентратах олово, вольфрам, медь и серебро. Предприятия расположены в Хабаровском крае и Чукотском автономном округе.