Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,068-1,09%VEON-RX79-1,5%MGTS1 358-1,88%IMOEX2 516,31+0,96%RTSI984,01+1,11%RGBI112,38+0,06%RGBITR778,31+0,1%
Главная / Инвестиции /

«Русолово» вышло на чистую прибыль по итогам девяти месяцев после убытков

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Чистая прибыль ПАО «Русолово» за девять месяцев по РСБУ составила 17,91 млн руб. против 437,27 млн руб. чистого убытка годом ранее. Отчетность опубликована на сайте компании.

Выручка в 1,9 раза превысила результат за аналогичный период 2025 г. и достигла 13,21 млрд руб. Точно так же выросла себестоимость продаж – до 12,28 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась в 2,2 раза и составила 935,17 млн руб. Прибыль от продаж выросла в 8,3 раза до 414,39 млн руб.

Непокрытый убыток «Русолова» на 30 сентября оставался в размере 2,26 млрд руб. Сальдо денежных потоков от текущих операций вышло отрицательным – 1,87 млрд руб. против положительных 1,66 млрд руб. годом ранее.

За отчетный период «Русолово» произвело рекордный объем олова в концентрате – 3121 т, что на 20% больше год к году. Производство меди в концентрате тоже выросло на 20% и составило 2074 т.

Объем добычи руды за отчетный период сократился на 11% год к году до 829 000 т. Переработка руды (с учетом предварительного обогащения на установке РАС-сепарации) сократилась на 5% до 844 000 т.

ПАО «Русолово» производит в концентратах олово, вольфрам, медь и серебро. Предприятия расположены в Хабаровском крае и Чукотском автономном округе. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её