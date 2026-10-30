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Миллер: газ в Европе может подорожать до $2500 за 1000 куб. м

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Цены на газ в Европе в случае холодной зимы могут достигнуть $2500 за 1000 куб. м на пиковых значениях. Такой прогноз представил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, связав возможный рост стоимости топлива с низкими запасами в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ).

По словам Миллера, цены на газ в Европе уже в октябре превысили $1200 за 1000 куб. м, хотя западные эксперты ожидали достижения этой отметки лишь на пике осенне-зимнего потребления. Глава «Газпрома» обратил внимание на серию рекордно низких показателей закачки газа в европейские хранилища. В частности, в Германии, крупнейшем потребителе газа в Европе, ПХГ заполнены только на 61,6%.

28 октября стоимость ноябрьских фьючерсов на газ на нидерландском хабе TTF достигла 100 евро за МВтч впервые с декабря 2022 г. В пересчете на 1000 куб. м цена составила около $1169. Bloomberg связывал подорожание с низкими запасами топлива и необходимостью европейских стран конкурировать за поставки сжиженного природного газа (СПГ).

16 октября Миллер сообщил о рекордно низкой для середины месяца заполненности европейских ПХГ на уровне 74,1%. Он отмечал, что страны ЕС уже переходят от закачки газа к его отбору, а времени на подготовку к зиме остается все меньше.

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