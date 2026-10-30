Миллер: газ в Европе может подорожать до $2500 за 1000 куб. м

По словам Миллера, цены на газ в Европе уже в октябре превысили $1200 за 1000 куб. м, хотя западные эксперты ожидали достижения этой отметки лишь на пике осенне-зимнего потребления. Глава «Газпрома» обратил внимание на серию рекордно низких показателей закачки газа в европейские хранилища. В частности, в Германии, крупнейшем потребителе газа в Европе, ПХГ заполнены только на 61,6%.