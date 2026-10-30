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Минфин не обсуждает льготы для «Яндекса» по примеру Ozon и Wildberries

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин России не прорабатывает предоставление налоговых льгот «Яндексу» по аналогии с мерами поддержки Wildberries и Ozon. Об этом заявил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Этот вопрос надо в правительство адресовать. У нас в Минфине таких сейчас вопросов в проработке нет», – сказал Сазанов, отвечая на вопрос о возможном распространении налоговых льгот на компанию (цитата по ТАСС).

В начале октября дата-центры «Яндекса» в Сасове Рязанской области, Калуге и Владимире подверглись атакам беспилотников. Это привело к масштабным сбоям в работе сервисов компании и затронуло сторонние интернет-ресурсы.

29 октября «Яндекс» сообщил о восстановлении ключевых функций всех сервисов. При этом инженеры продолжают работу над возвращением полного функционала. Компания также отозвала прогнозы по выручке и скорректированной EBITDA на 2026 г., объяснив решение сложностями с оценкой финансовых последствий атак.

2 октября правительство предоставило налоговые отсрочки продавцам Ozon, пострадавшим из-за атак беспилотников. Для них на 12 месяцев продлили сроки уплаты ряда налогов и страховых взносов. Аналогичные меры ранее были предусмотрены для Wildberries и ее продавцов.

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