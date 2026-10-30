Москва вошла в тройку мировых видеоигровых хабов вместе с Абу-Даби и Шанхаем
Московский кластер видеоигр и анимации занял третье место в Индексе конкурентоспособности хабов видеоигр. Это следует из рейтинга консалтинговой компании «Яков и партнеры», который был представлен сегодня, 30 октября, на сессии «Рейтинг мировых видеоигровых хабов» в рамках II Московской международной недели видеоигр.
Московский кластер набрал 2,18 балла, третье место с ним разделил шведский Game Habitat из шведского города Мальме. На первой позиции – AD Gaming Hub в Абу-Даби (ОАЭ; 2,56 балла). На втором месте – шанхайский район Xuhui в Китае (2,48 балла). Всего в итоговый рейтинг вошли 10 локаций, хабы из Южной Кореи, Испании, Сингапура, Индии, Бразилии и Германии остались за пределами тройки лидеров.
Рейтинг составлен на основе интегрального показателя. Максимальный размер этого показателя, а также показателя по каждому из семи критериев, на которых он базировался, составил 3 балла. В состав этих критериев были включены экосистема резидентов (количество студий-резидентов, представленность компаний со всех этапов цепочки создания продукта и т. д.), внутренняя и технологическая инфраструктура, комплексная поддержка, таланты и компетенции, качество жизни и городская среда, а также регулирование отрасли. Лучше всего московский кластер показал себя в оценке внутренней инфраструктуры (3 балла). Второй сильный показатель – поддержка студий (2,31 балла).