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Судан заявил о доказательствах участия украинцев в конфликте на стороне СБР

Ксения Наумчик
MIGUEL BAIXAULI / Unsplash
MIGUEL BAIXAULI / Unsplash

Власти Судана располагают доказательствами участия украинских военнослужащих в вооруженном конфликте на стороне Сил быстрого реагирования (СБР), противостоящих правительственной армии. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мухиеддин Салем в интервью «РИА Новости».

По его словам, причастность иностранных граждан к конфликту подтверждают также международные исследовательские организации, в том числе западные. В качестве примера Салем назвал Йельский университет.

Министр утверждает, что в боевых действиях на стороне СБР участвуют не только украинцы, но и граждане Колумбии и других государств.

С апреля 2023 г. в Судане продолжается вооруженное противостояние между регулярной армией страны под командованием председателя Суверенного совета Абделя Фаттаха аль-Бурхана и Силами быстрого реагирования (СБР) во главе с Мухаммедом Хамданом Дагло.

23 октября посол России в Судане Андрей Черновол сообщил о готовности России способствовать приходу в Судан российских компаний для восстановления и модернизации критической инфраструктуры, энергетики и транспорта, а также наращивания потенциала сельского хозяйства и животноводства на взаимовыгодной основе. Отдельно он отметил расширение возможностей для обучения суданской молодежи в России и получения национальными кадрами образования в востребованных областях.

В декабре 2025 г. правительство Судана предлагало разместить на своей территории военно-морскую базу России. По данным The Wall Street Journal, документ по этому вопросу был направлен официальным лицам в Москве. В предложение Судана вошло размещение до 300 военных из России и до четырех военных кораблей.

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