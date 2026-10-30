Судан заявил о доказательствах участия украинцев в конфликте на стороне СБР

23 октября посол России в Судане Андрей Черновол сообщил о готовности России способствовать приходу в Судан российских компаний для восстановления и модернизации критической инфраструктуры, энергетики и транспорта, а также наращивания потенциала сельского хозяйства и животноводства на взаимовыгодной основе. Отдельно он отметил расширение возможностей для обучения суданской молодежи в России и получения национальными кадрами образования в востребованных областях.