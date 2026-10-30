Судан заявил о доказательствах участия украинцев в конфликте на стороне СБР
Власти Судана располагают доказательствами участия украинских военнослужащих в вооруженном конфликте на стороне Сил быстрого реагирования (СБР), противостоящих правительственной армии. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мухиеддин Салем в интервью «РИА Новости».
По его словам, причастность иностранных граждан к конфликту подтверждают также международные исследовательские организации, в том числе западные. В качестве примера Салем назвал Йельский университет.
Министр утверждает, что в боевых действиях на стороне СБР участвуют не только украинцы, но и граждане Колумбии и других государств.
С апреля 2023 г. в Судане продолжается вооруженное противостояние между регулярной армией страны под командованием председателя Суверенного совета Абделя Фаттаха аль-Бурхана и Силами быстрого реагирования (СБР) во главе с Мухаммедом Хамданом Дагло.
23 октября посол России в Судане Андрей Черновол сообщил о готовности России способствовать приходу в Судан российских компаний для восстановления и модернизации критической инфраструктуры, энергетики и транспорта, а также наращивания потенциала сельского хозяйства и животноводства на взаимовыгодной основе. Отдельно он отметил расширение возможностей для обучения суданской молодежи в России и получения национальными кадрами образования в востребованных областях.
В декабре 2025 г. правительство Судана предлагало разместить на своей территории военно-морскую базу России. По данным The Wall Street Journal, документ по этому вопросу был направлен официальным лицам в Москве. В предложение Судана вошло размещение до 300 военных из России и до четырех военных кораблей.