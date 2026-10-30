Лантратова: более 50 медиков задействованы в гуманитарной операции в Алешках

29 октября российский омбудсмен вылетела в Алешки для участия в гуманитарной миссии. Вместе с ней к месту назначения направились иностранные журналисты, в том числе представители американских СМИ. Лантратова сообщила о соблюдении «режима тишины». По ее словам, инцидентов за это время не было зафиксировано. Российские военные проводят инженерно-технические работы, а также ведется разминирование дороги.