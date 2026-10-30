Лантратова: более 50 медиков задействованы в гуманитарной операции в Алешках
В гуманитарной операции в городе Алешки Херсонской области участвуют более 50 медицинских специалистов. Об этом ИС «Вести» заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
По ее словам, с жителями Алешек работают медики и фельдшеры, готовые оказать всю необходимую медицинскую помощь.
Лантратова также сообщила, что для эвакуации жителей города формировали колонну из 25 автобусов общей вместимостью не менее 750 человек. Она отметила, что отдельно предусмотрены автобусы для маломобильных граждан, в том числе лежачих пациентов. В транспорте подготовили питьевую воду, сухпайки и термосы с горячими напитками.
Кроме того, организован специальный автобус с клетками, чтобы жители могли взять с собой домашних животных.
До этого сообщалось, что гуманитарная колонна с десятками тонн помощи выдвинулась в сторону Алешек. Колонна отправилась в путь ранним утром, еще до рассвета. Вместе с гуманитарным конвоем в автобусах следуют российские журналисты и представители СМИ из США, Франции, Италии и Украины.
29 октября российский омбудсмен вылетела в Алешки для участия в гуманитарной миссии. Вместе с ней к месту назначения направились иностранные журналисты, в том числе представители американских СМИ. Лантратова сообщила о соблюдении «режима тишины». По ее словам, инцидентов за это время не было зафиксировано. Российские военные проводят инженерно-технические работы, а также ведется разминирование дороги.
Позднее стало известно, что в аэропорт Гомеля прибыл самолет с представителями России, участвующими в гуманитарной операции в Алешках. По данным «БелТА», воздушная гавань стала отправной точкой маршрута участников операции. Российский Красный Крест также направил гуманитарную помощь жителям Алешек. В состав помощи вошли питьевая вода, продукты питания и средства личной гигиены.