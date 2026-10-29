Российский Красный Крест направил гуманитарную помощь жителям Алешек

Режим прекращения огня в Алешках вступил в силу 27 октября в 4:00 мск и будет действовать до 22:59 1 ноября. 29 октября уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о соблюдении «режима тишины». По ее словам, инцидентов за это время не было зафиксировано. Российские военные проводят инженерно-технические работы, а также ведется разминирование дороги, уточнила омбудсмен.