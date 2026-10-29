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Российский Красный Крест направил гуманитарную помощь жителям Алешек

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российский Красный Крест направил гуманитарную помощь жителям Алешек Херсонской области. Об этом сообщил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук в своем Telegram-канале.

«Доставка гуманитарного груза непосредственно в Алешки осуществлялась аппаратом уполномоченного по правам человека в РФ в рамках гуманитарной миссии», – написал он.

Он отметил, что в состав помощи вошли питьевая вода, продукты питания и средства личной гигиены. Савчук подчеркнул, что груз предназначен для людей, оказавшихся в сложной гуманитарной ситуации.

Режим прекращения огня в Алешках вступил в силу 27 октября в 4:00 мск и будет действовать до 22:59 1 ноября. 29 октября уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о соблюдении «режима тишины». По ее словам, инцидентов за это время не было зафиксировано. Российские военные проводят инженерно-технические работы, а также ведется разминирование дороги, уточнила омбудсмен.

В тот же день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва рассчитывает на беспрепятственное получение гуманитарной помощи жителями Алешек. Представитель Кремля также выразил надежду, что все желающие смогут покинуть населенный пункт.

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