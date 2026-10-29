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Главная / Политика /

Ушаков допустил, что придется говорить с «не очень симпатичными» людьми

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российской стороне, вероятно, придется говорить с «не очень симпатичными» людьми, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя возможность переговоров РФ с Европой в будущем.

«Ну, рано или поздно придется говорить, наверное, и с теми людьми, которые нам не очень симпатичны», – сказал он (цитата по «Вестям»).

В Кремле накануне призвали поддерживать сторонников диалога с Россией в Евросоюзе. Песков отметил, что если появляются два государственных деятеля, которые понимают необходимость в разговоре, то надо это поддерживать.

27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели телефонные переговоры с Путиным по собственной инициативе. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине, перспективы трехсторонних переговоров в Абу-Даби и безопасность в Балтийском регионе. Стёре объяснил, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным был попыткой донести до него европейскую позицию по украинскому конфликту.

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