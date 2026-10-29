Ушаков допустил, что придется говорить с «не очень симпатичными» людьми

27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели телефонные переговоры с Путиным по собственной инициативе. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине, перспективы трехсторонних переговоров в Абу-Даби и безопасность в Балтийском регионе. Стёре объяснил, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным был попыткой донести до него европейскую позицию по украинскому конфликту.