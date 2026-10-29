Блогера Светова заочно осудили за уклонение от обязанностей иноагента

Суд признал Светова виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Кроме того, ему на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с размещением информации и администрированием сайтов.