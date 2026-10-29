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Главная / Общество /

Блогера Светова заочно осудили за уклонение от обязанностей иноагента

Анна Виноградова

Блогера Михаила Светова (считается в России иноагентом) заочно приговорили к одному году лишения свободы в колонии общего режима за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Суд признал Светова виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Кроме того, ему на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с размещением информации и администрированием сайтов.

По данным прокуратуры, блогер ранее привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Несмотря на это, находясь за пределами России, он продолжил распространять материалы в социальных сетях без соответствующей маркировки.

В июне 2025 г. Савеловский районный суд Москвы оштрафовал Светова на 40 000 руб. за нарушение порядка деятельности иноагента. Минюст включил блогера в соответствующий реестр в ноябре 2022 г.

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