Суд оштрафовал Михаила Светова за нарушение порядка деятельности иноагента
Савеловский райсуд Москвы оштрафовал основателя Либертарианской партии Михаила Светова
Светову назначили штраф в размере 40 000 руб. по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление сведений о деятельности иноагента).
Политика штрафовали по этой части в декабре 2023 г. В апреле прошлого года Мосгорсуд отменил это решение «в связи с недосказанностью обстоятельств».
Минюст признал Светова иноагентом в ноябре 2022 г. В августе 2023 г. против Светова возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. По версии следствия, Светов исполнил песню, где «в положительном ключе рассказывается о лидере ОУН-УПА (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Степане Бандере».