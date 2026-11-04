NBC News: демократы могут получить 53 места в сенате США

3 ноября в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Американцы избирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. До голосования республиканцы имели незначительное большинство в нижней палате – 218 мест против 214 у демократов. Телеканалы CNN и NBC, а также аналитическая служба Decision Desk HQ прогнозируют, что Демократическая партия получит контроль над Палатой представителей. По оценкам NBC News, демократы получат 255 мест, республиканцы – 180.