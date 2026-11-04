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NBC News: демократы могут получить 53 места в сенате США

Ксения Наумчик

Демократическая партия США получит контроль над Сенатом по итогам промежуточных выборов в Конгресс, обеспечив не менее 53 мест в верхней палате. Такой прогноз следует из опубликованной NBC News карты распределения сенатских мандатов.

По данным телеканала, демократы достигли отметки в 53 мест, необходимой для самостоятельного большинства в 100-местном Сенате.

До этого Bloomberg опубликовал данные, согласно которым демократы завоевали 51 место в Сенате.

3 ноября в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Американцы избирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. До голосования республиканцы имели незначительное большинство в нижней палате – 218 мест против 214 у демократов. Телеканалы CNN и NBC, а также аналитическая служба Decision Desk HQ прогнозируют, что Демократическая партия получит контроль над Палатой представителей. По оценкам NBC News, демократы получат 255 мест, республиканцы – 180. 

Президент США Дональд Трамп 4 ноября сообщил, что представители Демократической партии уже связались с ним после промежуточных выборов в Конгресс и выразили готовность к сотрудничеству. 

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, в свою очередь, заявил, что прогнозируемые результаты промежуточных выборов не поколеблют уверенность республиканцев и не помешают им продолжить работу. По его словам, партия намерена вернуть контроль над нижней палатой Конгресса в 2028 г.

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