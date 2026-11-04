Минфин объяснил начало отбора организатора продажи доли «Совкомфлота»

27 октября «Совкомфлот» отчитался о росте чистого убытка по РСБУ на 17% за девять месяцев 2026 г. Убыток составил 787,8 млн руб. Выручка за отчетный период снизилась на 2% до 85,5 млн руб. Убыток от продаж вырос на 48% и составил 2,17 млрд руб.