Минфин объяснил начало отбора организатора продажи доли «Совкомфлота»
Минфин подтвердил начало отбора юридического лица для организации продажи доли в ПАО «Совкомфлот», решение связано с активным развитием госкомпании и демонстрацией положительного финансового результата. Об этом сообщили в министерстве, передает ТАСС.
Предполагается, что к продаже будет предложена доля пакета акций ПАО «Совкомфлот» в размере 7,8% минус одна акция с сохранением контрольного пакета государства 75% плюс 1 акция. «Решение обосновано активным развитием госкомпании и демонстрацией положительного финансового результата, а также возобновлением дивидендных выплат в 2026 г.», – говорится в сообщении.
При принятии решений о сроке и объеме размещения будет учитываться текущая конъюнктура рынка, уточнили в Минфине.
Накануне Росимущество начало подготовку к продаже доли в «Совкомфлоте». Поиск будет проводиться из числа компаний, включенных в перечень юрлиц для организации от имени собственника продажи приватизируемого государственного или муниципального имущества. Юрлицо должно обладать опытом размещения акций на фондовом рынке. Дата окончания приема заявок – 17 ноября.
27 октября «Совкомфлот» отчитался о росте чистого убытка по РСБУ на 17% за девять месяцев 2026 г. Убыток составил 787,8 млн руб. Выручка за отчетный период снизилась на 2% до 85,5 млн руб. Убыток от продаж вырос на 48% и составил 2,17 млрд руб.