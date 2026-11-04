Трамп признал связь поражения республиканцев с войной в Иране
Прогнозируемое поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США связано с подорожанием бензина на фоне конфликта с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.
По его словам, рост цен помешал американцам в полной мере оценить экономические достижения его администрации.
До этого Трамп заявил, что республиканцы потерпели бы поражение иначе, если бы его имя было в избирательном бюллетене. Американский лидер также назвал губернатора Техаса Грега Эбботта псевдореспубликанцем после его поражения демократу Джине Хинохосе. По данным CNN, после обработки примерно 66% бюллетеней Хинохоса набирала 57,4% голосов, тогда как действующий губернатор получал 41,3%.
Позже американский президент сообщил, что представители Демократической партии уже связались с ним после промежуточных выборов в Конгресс и выразили готовность к сотрудничеству.
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, в свою очередь, заявил, что прогнозируемые результаты промежуточных выборов не поколеблют уверенность республиканцев и не помешают им продолжить работу. По его словам, партия намерена вернуть контроль над нижней палатой Конгресса в 2028 г.
3 ноября в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Американцы избирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. До голосования республиканцы имели незначительное большинство в нижней палате – 218 мест против 214 у демократов. По прогнозу Bloomberg, демократы получат контроль над Сенатом по итогам промежуточных выборов в Конгресс, завоевав не менее 51 места в верхней палате. По оценкам NBC News, демократы получат 255 мест, республиканцы – 180.