Трамп признал связь поражения республиканцев с войной в Иране

До этого Трамп заявил, что республиканцы потерпели бы поражение иначе, если бы его имя было в избирательном бюллетене. Американский лидер также назвал губернатора Техаса Грега Эбботта псевдореспубликанцем после его поражения демократу Джине Хинохосе. По данным CNN, после обработки примерно 66% бюллетеней Хинохоса набирала 57,4% голосов, тогда как действующий губернатор получал 41,3%.