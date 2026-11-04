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Республиканцы пообещали вернуть себе контроль над Палатой США в 2028 году

Ксения Наумчик

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что прогнозируемые результаты промежуточных выборов не поколеблют уверенность республиканцев и не помешают им продолжить работу. Об этом он рассказал, выступая перед сторонниками в Луизиане, передает Clash Report.

По его словам, партия намерена вернуть контроль над нижней палатой Конгресса в 2028 г. Джонсон подчеркнул, что работа республиканцев еще далека от завершения и итоги нынешнего голосования этого не меняют.

В свою очередь, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что «Америка жива и здорова». В соцсети X он также написал, что демократы добились успеха в борьбе с манипуляциями республиканцев по всей стране.

Выступая перед сторонниками, Джеффрис заявил, что американцы высказались против экстремизма и коррупции. По его словам, стране нужен Конгресс, который ставит интересы граждан на первое место.

3 ноября в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Американцы избирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. До голосования республиканцы имели незначительное большинство в нижней палате – 218 мест против 214 у демократов. По прогнозу Bloomberg, демократы получат контроль над Сенатом по итогам промежуточных выборов в Конгресс, завоевав не менее 51 места в верхней палате.

Телеканалы CNN и NBC, а также аналитическая служба Decision Desk HQ прогнозируют, что Демократическая партия получит контроль над Палатой представителей. По оценкам NBC News, демократы получат 255 мест, республиканцы – 180. Джеффрис назвал результат «победой для Америки». 

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