Собрать по 5% с миллиардеров: как Калифорния объявила войну своим богачам

Саез и Цукман приводили пример: с 2014 по 2018 г. капитал основателя Amazon Джеффа Безоса вырос почти на $100 млрд, а его налогооблагаемый доход за те же годы составил $4,22 млрд – с него Безос заплатил $973 млн налога. Так мало потому, что большая часть его богатства – акции Amazon – облагается налогом лишь при продаже. Сергей Брин и Ларри Пейдж, по подсчетам экономистов, не платили подоходный налог Калифорнии в 2019, 2020 и 2023 гг., хотя стоимость их акций выросла за это время более чем на $60 млрд. Миллиардеры могут финансировать свой образ жизни, беря кредиты под акции и используя другие схемы, утверждали исследователи.