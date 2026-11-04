Собрать по 5% с миллиардеров: как Калифорния объявила войну своим богачам

Собрать по 5% с миллиардеров: как Калифорния объявила войну своим богачамШтат готовит самый дерзкий налог в истории США
Калифорния готовит «раскулачивание» своих богачей – иначе инициативу и не назовешь. Речь о «Предложении 40» (Proposition 40), вынесенном на референдум 3 ноября. Результаты голосования пока неизвестны.
Суть проста: единовременный 5%-ный сбор со всего состояния местных миллиардеров. База – чистая стоимость активов на 31 декабря 2026 г.: акции, инвестиции, интеллектуальная собственность, предметы роскоши и прочее. В исключения войдут недвижимость, большинство пенсионных счетов и личное имущество за пределами штата. The New York Times утверждает, что это будет первый в мире «налог на богатых», на который могут оглядываться другие штаты и страны.
В Калифорнии живет более 200 миллиардеров. В сумме им придется отдать до $100 млрд, выплату можно растянуть на пять лет (отсрочка, правда, не бесплатная – за нее начисляется надбавка). Деньги пойдут на благие цели: 10% – на образование и продовольственную помощь, а 90% – на медицину, финансирование которой сокращается при администрации Дональда Трампа. По оценкам инициаторов, в ближайшие пять лет штат недосчитается около $100 млрд федеральных средств на Medicaid.
Деньги против денег
Название «Предложение 40» законопроект получил по номеру в списке вопросов референдума. Разработали его трое профессоров права – Дэвид Гэмидж из Миссурийского университета, Брайан Галле из Калифорнийского университета в Беркли и Дариен Шанске из Калифорнийского университета в Дейвисе, а также двое экономистов – Эммануэль Саез и Габриэль Цукман. Оба работают в Беркли и посвятили карьеру изучению неравенства и того, как богатые уклоняются от налогов.
За работу ученые взялись еще в 2020 г. по запросу Калифорнийской федерации учителей, которая боялась, что из-за пандемии начнутся массовые сокращения преподавателей. Параллельно экономисты консультировали сенатора Берни Сандерса – кандидата в президенты, ратовавшего за повышение налогов на богатых.
Саез и Цукман приводили пример: с 2014 по 2018 г. капитал основателя Amazon Джеффа Безоса вырос почти на $100 млрд, а его налогооблагаемый доход за те же годы составил $4,22 млрд – с него Безос заплатил $973 млн налога. Так мало потому, что большая часть его богатства – акции Amazon – облагается налогом лишь при продаже. Сергей Брин и Ларри Пейдж, по подсчетам экономистов, не платили подоходный налог Калифорнии в 2019, 2020 и 2023 гг., хотя стоимость их акций выросла за это время более чем на $60 млрд. Миллиардеры могут финансировать свой образ жизни, беря кредиты под акции и используя другие схемы, утверждали исследователи.
В начале 2026 г. совокупный капитал миллиардеров, проживавших в Калифорнии, составлял $2,4 трлн – более половины ВВП этого богатейшего штата. Если «Предложение 40» одобрят, суммарное состояние богачей снизится до $2,3 трлн, что равносильно математической погрешности или ошибке округления, утверждали ученые. Такая риторика и работа на Сандерса сделали их звездами в США.
Учителя решили не запускать кампанию за сбор. Инициативу подхватил крупнейший профсоюз работников здравоохранения Калифорнии SEIU-UHW, вложивший в агитацию более $30 млн. В декабре 2025 г. он начал собирать подписи, чтобы вынести законопроект на референдум. В апреле 2026 г. их было уже 1,6 млн – почти вдвое больше необходимого.
Богатые тоже плачут – в Signal
Миллиардеры не стали дожидаться референдума и попытались контратаковать. Они завели в Signal приватный чат, список участников которого читался как рейтинг Forbes: сооснователь Google Сергей Брин, венчурный капиталист Марк Андриссен, бывший гендиректор Zynga Марк Пинкус, экс-глава Sequoia Capital Майкл Мориц, гендиректор Y Combinator Гарри Тан, соучредитель PayPal Макс Левчин и другие. В ходе мозгового штурма звучали и совсем смелые идеи: кто-то, например, предложил скинуться и купить компанию Kimball Petition Management, которой профсоюз заказал сбор подписей. Новые владельцы могли бы разорвать контракт. По данным San Francisco Standard, остальные сочли шаг слишком рискованным.
Богачи создали новые движения и поддержали уже существующие, которые агитировали против «Предложения 40». Так, Брин пожертвовал более $102 млн организации Building a Better California. Сумма немаленькая, но «налог на богатых» обойдется ему в $14 млрд, подсчитала CNN. Всего Building a Better California собрала более $229 млн, включая $20 млн от венчурного капиталиста Джона Дорра и $13 млн от бизнес-ангела Винода Хослы.
Другая НКО противников – Golden State Promise. Ей пожертвовали по $5 млн компания Ripple Labs и ее сооснователь Крис Ларсен. Список продолжают Stop the Squeeze, California Renewal, The California Business Roundtable… В какой-то момент организаций, борющихся с «Предложением 40», стало столько, что сами миллиардеры забеспокоились: ресурсы распылялись, а эффективность падала из-за несогласованности действий.
Основатель Titan Holdings Ританкар Дас и Женевьева Юрветсон, соосновательница стартапа Fetcher и супруга миллиардера Стива Юрветсона, предложили общий созвон по Zoom. Доноры участвовали бы анонимно, с выключенными камерами, а представители каждой НКО открыто презентовали бы свои проекты. Идея явно скопирована с популярного в США бизнес-шоу Shark Tank. Но от нее отказались: большинство доноров испугалось возможной реакции СМИ на такую «битву за выживание», утверждала San Francisco Standard.
НКО так и не договорились о единой стратегии. Например, Golden State Promise открыто критиковала саму идею сбора, а Building a Better California призывала лишь к «тщательным исследованиям и поиску оптимальных решений». Организации даже не смогли согласовать название: одни говорили «налог на миллиардеров», другие предпочитали «налог на богатство» – формулировку, затрагивающую «более широкие слои населения».
В рядах самих миллиардеров единства тоже не было. Так, глава Nvidia Дженсен Хуанг, чье состояние Forbes оценивает примерно в $180 млрд (а значит, он рискует отдать $9 млрд), сказал Bloomberg, что предложенный налог его «вполне устраивает».
Бегство и маневры
Часть миллиардеров уже сбежала. По данным Forbes, Сергей Брин, чей капитал составляет примерно $220 млрд, теперь житель Невады: в декабре 2025 г. он закрыл или перевел за пределы Калифорнии 15 своих компаний. Другой сооснователь Google Ларри Пейдж перевел деловые структуры в Делавэр и перебрался во Флориду. Всего, по подсчетом аналитиков, с января 2026 г. из штата уехали как минимум шесть миллиардеров – с ними из базы налога исчезло около $536 млрд, почти треть. По оценке юрфирмы Baker Botts, около трети ее состоятельных клиентов тоже уехали.
Но переезд – дело небыстрое, а закон, если его примут, будет действовать задним числом. Под сбор попадут все, кто официально жил в Калифорнии 1 января 2026 г. и позже. Поэтому Марк Цукерберг пошел другим путем. В октябре Meta
Битва за выборы
Член палаты представителей от Калифорнии Ро Кханна публично поддержал сбор и высмеивал в своем блоге тех, кто бежит от него в другие штаты. В ответ богачи решили сменить политика: принялись искать того, кто победит Кханну на промежуточных выборах 3 ноября 2026 г. Так, к члену Демократической партии США Эвану Лоу обратилось сразу несколько капиталистов, пообещавших дать $15 млн на избирательную кампанию, узнала San Francisco Standard. Лоу отказался, заявив, что слишком уважает конгрессмена Кханну.
Предприниматель и политик Итан Агарвал сначала тоже ответил отказом, но после нескольких недель уговоров согласился вступить в борьбу. Еще одним выдвиженцем от миллиардеров стал стартапер и мэр Сан-Хосе Мэтт Мэхан. Оба с треском проиграли праймериз 2 июня 2026 г.: Агарвал набрал 6,5%, а Мэхан – 3,7%. «[Миллиардеры –] люди смелые, но тактика у них глупая, – прокомментировал главный политтехнолог Ро Кханны Купер Тебо. – Они действуют в политике так же, как в бизнесе. Ничего не срабатывает, потому что они не понимают, что делают».
Аргументы против
У противников законопроекта есть весомые аргументы. «Его принятие уничтожит инновации в Калифорнии», – писал в своем блоге глава Y Combinator Гарри Тан. «Это не налог, а конфискация 5% активов людей – это незаконно и в конечном итоге будет отменено», – грозил судебными исками венчурный инвестор Джейсон Калаканис.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом официально объявил, что проголосует против, и беспокоится, что миллиардеры сбегут из штата и бюджет потеряет больше, чем получит. По подсчетам Hoover Institution, с учетом потерянного подоходного налога от уехавших штат останется в минусе примерно на $25 млрд. Даже профсоюзы ряда отраслей выступили против, удивляясь, почему почти все деньги уйдут на здравоохранение, а не им.
«Быть миллиардером не значит иметь миллиард долларов в ликвидных активах», – предупредил бизнесмен Марк Кьюбан. В самом деле: у «миллиардеров на бумаге», чье богатство – доля в компании или интеллектуальная собственность, «живых» денег на уплату сбора нет. Правда, в «Предложении 40» есть оговорка: если более 95% капитала приходится на долю в частной компании, выплату можно отложить, пока компания не станет публичной или не выплатит дивиденды.
Двойной удар
Миллиардеры поставили не только на агитацию, но и выдвинули на референдум еще два контрпредложения. «Предложение 41» на первый взгляд говорит о контроле за собранными деньгами. Оно обязывает власти штата провести аудит финансируемых за счет этих средств программ и изыскать способ сократить расходы на 10%. Но для миллиардеров важен другой пункт: поступления от любых новых сборов и налогов не должны превышать установленный конституцией Калифорнии лимит госрасходов. Иными словами, 5%-ный налог принесет штату слишком много денег, и власти будут вынуждены вернуть миллиардерам львиную долю собранных средств.
Еще одна инициатива, «Предложение 42», запрещает вводить ретроактивные налоги и любые новые налоги на имущество (за исключением недвижимости). Оно тоже может «поглотить» налог: если наберет больше голосов, «Предложение 40» не вступит в силу из-за противоречий по ряду пунктов.
По некоторым оценкам, на борьбу с «Предложением 40» миллиардеры потратили более $400 млн. Кое-что им все же удалось. В марте 2026 г. соцопрос по заказу The Los Angeles Times законопроект поддерживали 52%, а против выступал лишь 33%. К началу августа разрыв сократился до 48% против 41%, а к середине сентября – до 45% против 42%. Прогнозные рынки и вовсе ждали поражения «Предложения 40».