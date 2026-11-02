Конгресс на кону: как проходят промежуточные выборы в США

«Если мы проиграем, вы лишитесь своих границ, вы лишитесь налоговых льгот, вы лишитесь безопасности и защиты. Вы лишитесь своего благосостояния. Наша страна переживает настоящий ад. И вам придется пройти через этот ад – так же, как это было всего два года назад», – заявил Трамп.