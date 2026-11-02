Конгресс на кону: как проходят промежуточные выборы в США

Конгресс на кону: как проходят промежуточные выборы в СШААмериканцы изберут всех членов палаты представителей и 35 сенаторов
3 ноября в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, на которых американцы определят новый состав палаты представителей и на треть обновят сенат. Потеря республиканцами большинства в одной или обеих палатах осложнит проведение политики Дональда Трампа, а также усилит контроль над его администрацией со стороны парламента. Что еще нужно знать об этих выборах – в материале «Ведомостей».
Как проходят выборы в конгресс
Американский парламент состоит из палаты представителей, в которую входят 435 конгрессменов, и сената, насчитывающего 100 человек. Обе палаты участвуют в разработке и принятии законов, утверждении федерального бюджета и контроле за деятельностью исполнительной власти.
Выборы проводятся каждые два года. В этом году американцы изберут всех членов палаты представителей и 33 сенаторов. Кроме того, пройдут специальные выборы в сенат от Огайо и Флориды: они необходимы для замещения мест, которые ранее занимали вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.
Избирательный процесс включает два основных этапа: предварительное голосование (праймериз) и всеобщие выборы. На праймериз партии определяют кандидатов, которые будут представлять их в основной гонке. Правила проведения различаются в зависимости от штата: в одних голосовать могут только зарегистрированные сторонники партии, в других – более широкий круг избирателей.
На всеобщих выборах граждане голосуют непосредственно за кандидатов в конгресс. Члены палаты представителей избираются в одномандатных округах, количество которых зависит от численности населения в конкретном штате. Сенаторов выбирают жители всего штата – каждый, независимо от размеров, представлен двумя сенаторами.
Срок полномочий конгрессмена составляет два года, сенатора – шесть лет. Благодаря этому промежуточные выборы позволяют избирателям регулярно менять состав законодательной власти, не дожидаясь окончания президентского срока. В большинстве случаев победителем становится кандидат, набравший больше голосов, чем соперники. Однако правила подведения итогов могут различаться в зависимости от штата.
Что обещают республиканцы и демократы
Промежуточные выборы определят, какая партия будет контролировать конгресс в оставшейся части президентского срока Дональда Трампа. От распределения мест зависит, насколько легко администрация сможет продвигать свои законодательные инициативы. Сенат рассматривает кандидатуры на ряд ключевых государственных должностей и участвует в ратификации международных договоров. Кроме того, палата представителей обладает исключительным правом инициировать процедуру импичмента.
Республиканская партия делает ставку на курс Трампа – экономический патриотизм и охрану границ. В случае победы ее кандидатов президент обещает снижение налогов, борьбу с преступностью и укрепление экономики. Наиболее заметным лицом кампании является Джей Ди Вэнс.
В социальной сфере республиканцы придерживаются консервативных взглядов, выступая против абортов и за ограничения на участие трансгендерных спортсменов в женских соревнованиях. Во внешней политике партия делает акцент на национальных интересах США и контроле за международными расходами. Республиканские избиратели, в отличие от демократических, чаще выступают против помощи Украине.
«Если мы проиграем, вы лишитесь своих границ, вы лишитесь налоговых льгот, вы лишитесь безопасности и защиты. Вы лишитесь своего благосостояния. Наша страна переживает настоящий ад. И вам придется пройти через этот ад – так же, как это было всего два года назад», – заявил Трамп.
Демократы сосредоточены на защите гражданских прав и необходимости законодательно уравновесить действия нынешней администрации Белого дома. Партию представляют несколько известных политиков, в числе которых бывшая вице-президент Камала Харрис, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и бывший министр транспорта Пит Буттиджич.
Важное место в предвыборной повестке демократов занимают стоимость жилья, продуктов питания, энергии и медицинского страхования. Партия критикует экономические решения администрации Трампа и выступает против мер, которые, по ее оценке, увеличивают финансовую нагрузку на семьи с низкими и средними доходами.
В миграционной сфере демократы поддерживают реформирование системы легальной иммиграции и критикуют массовые депортации, одновременно признавая необходимость охраны государственных границ. Партия выступает за предоставление военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако отдельные ее члены расходятся во мнениях относительно объемов этих расходов, условий предоставления помощи и роли дипломатии в урегулировании международных конфликтов.
«Американцы по всей стране предпринимают действия. Они идут к избирательным урнам, чтобы отвергнуть этот хаос. Своими голосами они пишут новую, более обнадеживающую историю», – заявила губернатор Виргинии Эбигейл Спанбергер.
Если демократы получат контроль над конгрессом, следующим спикером палаты представителей – вторым в линии президентской преемственности – вероятно, станет лидер партии Хаким Джеффрис.
Опросы общественного мнения
Согласно опросу Reuters/Ipsos, Демократическая партия опережает Республиканскую на 9 процентных пунктов: 53% американцев готовы голосовать за демократов, а 44% – за республиканцев. Рейтинг одобрения самого Дональда Трампа остается вблизи рекордного минимума – 32% после исторически низкого 31%. Его деятельность в экономической сфере поддержали лишь 25% американцев, а меры по решению проблемы стоимости жизни – 20%. Наиболее важной проблемой в стране граждане называют деятельность правительства, в частности, неэффективное руководство.
Если же смотреть на динамику, то с начала 2025 г. рейтинги обеих партий демонстрировали волатильность в диапазоне 36–42%, но с середины 2026-го наметился резкий и устойчивый рост поддержки Демократической партии.
Демократы впервые за долгое время получили преимущество в вопросе управления экономикой: их подход поддерживают 34% опрошенных, тогда как методы республиканцев – 28%. Еще в январе 2025 г. последние лидировали с отрывом в 17 п. п. Даже среди республиканцев заметно снижение поддержки: экономическую политику Трампа одобряют 62% сторонников партии, а его действия в отношении стоимости жизни – 48%.
По прогнозу Cook Political Report, 186 округов считаются надежно демократическими, а 168 – республиканскими. Еще 17 отнесены к категории с неопределенным исходом, где ни одна из партий не имеет явного преимущества.
При этом по всей стране подано уже почти 50 млн бюллетеней.
Где решится судьба конгресса
Основная борьба за контроль над палатой представителей развернется в нескольких десятках округов, где позиции партий практически равны. Демократы сосредоточились на округах, которые сейчас контролируют республиканцы, рассчитывая воспользоваться недовольством избирателей политикой администрации Дональда Трампа.
Одной из важных гонок станет борьба в первом избирательном округе Вирджинии, где действующий конгрессмен от Республиканской партии Роб Уиттман противостоит демократу Шеннон Тейлор. Результаты здесь могут стать одним из первых индикаторов того, насколько успешно выступают партии в день выборов.
В Пенсильвании, в седьмом округе, республиканец Райан Маккензи, победивший на предыдущих выборах с преимуществом всего в один процентный пункт, встретится с демократом Бобом Бруксом – бывшим пожарным, который прежде не занимал выборных должностей.
В 17-м округе Нью-Йорка республиканец Майк Лоулер пытается сохранить место, опираясь в том числе на свои рабочие отношения с Трампом. Его соперница, демократ Кейт Конли, выпускница Военной академии США в Вест-Пойнте, делает акцент на службе в Ираке и Афганистане. В Техасе демократы рассчитывают привлечь избирателей благодаря популярности своего кандидата в 15-м округе – певца Бобби Пулидо, дважды получавшего премию Latin Grammy. Он выступает против действующего республиканца Моники Де Ла Крус.
В Огайо шансы демократов усилились после того, как бывшая жена республиканца Макса Миллера обвинила его в физическом насилии, хотя тот отрицает эти обвинения. Его соперник, демократ Брайан Пойндекстер, работает монтажником металлоконструкций и входит в городской совет Брук-Парка. Еще одна конкурентная гонка пройдет в десятом округе Мичигана, где республиканец Майкл Бушар, ветеран армии США, встретится с бывшим прокурором Кристиной Хайнс.
Не менее напряженная борьба ожидается и за места в сенате. В штате Мэн республиканка Сьюзан Коллинз, представляющая его в верхней палате почти 30 лет, столкнется с демократом Троем Джексоном. В Мичигане демократ Абдул Эль-Сайед поборется с республиканцем Майком Роджерсом за место, освободившееся после решения действующего сенатора Гэри Питерса не переизбираться. В Огайо республиканец Джон Хастед, назначенный сенатором в 2025 г., встретится с демократом Шерродом Брауном, ранее уже представлявшим штат в сенате.
Особое внимание привлекает Техас, где демократ Джеймс Таларико пытается победить республиканца Кена Пакстона, которого поддержал Трамп. Демократы не выигрывали выборы в сенат в этом штате с 1988 г. В Айове республиканка Эшли Хинсон и демократ Джош Турек претендуют на место уходящей Джони Эрнст. На исход голосования могут повлиять рост цен на топливо, торговые пошлины и положение фермеров.
Среди других значимых гонок – выборы в Северной Каролине, где демократ Рой Купер выступает против республиканца Майкла Уотли, на Аляске, где демократ Мэри Пелтола соперничает с действующим сенатором-республиканцем Дэном Салливаном, и в Канзасе, где демократ Адам Гамильтон борется с республиканцем Роджером Маршаллом.