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Южнокорейского военного нашли мертвым на границе с КНДР

Инна Шульгина

Южнокорейского сержанта нашли мертвым в одной из армейских частей в уезде Чхорвон провинции Канвондо в Республике Корее (РК). Об этом сообщает «Рёнхап».

По данным военных и пожарных служб, тело 20-летнего военнослужащего обнаружили сослуживцы в 07:14 (01:14 мск) 2 ноября. У юноши была серьезная травма головы.

Военные власти совместно с полицией выясняют обстоятельства случившегося.

2 октября заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что КНДР не намерена допускать контактов и взаимодействия с РК. По ее словам, укрепление границы между КНДР и РК направлено на ее полное закрытие. Пхеньян намерен исключить необходимость контактов с Южной Кореей.

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