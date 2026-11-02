Южнокорейского военного нашли мертвым на границе с КНДР
Южнокорейского сержанта нашли мертвым в одной из армейских частей в уезде Чхорвон провинции Канвондо в Республике Корее (РК). Об этом сообщает «Рёнхап».
По данным военных и пожарных служб, тело 20-летнего военнослужащего обнаружили сослуживцы в 07:14 (01:14 мск) 2 ноября. У юноши была серьезная травма головы.
Военные власти совместно с полицией выясняют обстоятельства случившегося.
2 октября заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что КНДР не намерена допускать контактов и взаимодействия с РК. По ее словам, укрепление границы между КНДР и РК направлено на ее полное закрытие. Пхеньян намерен исключить необходимость контактов с Южной Кореей.