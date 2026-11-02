Южнокорейского военного нашли мертвым на границе с КНДР

2 октября заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что КНДР не намерена допускать контактов и взаимодействия с РК. По ее словам, укрепление границы между КНДР и РК направлено на ее полное закрытие. Пхеньян намерен исключить необходимость контактов с Южной Кореей.