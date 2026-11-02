В Литве призвали ЕС преодолеть энергокризис
Евросоюзу необходимо разработать меры для преодоления энергетического кризиса и сдерживания роста цен, чтобы не допустить усиления призывов возобновить закупки российского газа. Об этом заявил министр энергетики Литвы Лукас Савицкас в интервью порталу Rapporteur.
По его словам, отсутствие согласованных мер поддержки может усилить дискуссию о пересмотре энергетической политики ЕС и возвращении к прежним источникам поставок.
Днем ранее Bloomberg со ссылкой на министерство экономики Германии писало, что страна не достигнет целевого показателя заполнения газовых хранилищ к 1 ноября. По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 октября запасы были пополнены лишь на 61,17% при цели около 70%. Дефицит возник, несмотря на усилия властей по наращиванию закупок через государственную компанию SEFE.
Цены на газ в Европе уже выросли в три раза с начала года из-за перебоев в мировой энерготорговле на фоне войны с Ираном, а неопределенность вокруг конфликта затруднила накопление запасов. Газовые буферы Германии отстают от среднего по ЕС уровня в 75%. Это делает крупнейшую экономику Европы особенно уязвимой к зимним пикам спроса. На прошлой неделе европейские фьючерсы на газ превысили 100 евро за МВтч впервые с 2022 г.
20 октября цена на природный газ в Европе впервые с декабря 2022 г. превысила 90 евро. Хранилища газа в регионе сейчас заполнены примерно на 75%, что является самым низким показателем за сезон за всю историю наблюдений начиная с 2009 г. Еще более острая ситуация в Германии, где уровень заполнения составлял чуть более 61%.
19 октября Еврокомиссия не поддержала предложение США возобновить закупки российского газа в рамках обсуждения перемирия на Украине.