В Литве призвали ЕС преодолеть энергокризис

Цены на газ в Европе уже выросли в три раза с начала года из-за перебоев в мировой энерготорговле на фоне войны с Ираном, а неопределенность вокруг конфликта затруднила накопление запасов. Газовые буферы Германии отстают от среднего по ЕС уровня в 75%. Это делает крупнейшую экономику Европы особенно уязвимой к зимним пикам спроса. На прошлой неделе европейские фьючерсы на газ превысили 100 евро за МВтч впервые с 2022 г.