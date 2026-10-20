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Цена на природный газ в Европе превысила 90 евро впервые за четыре года

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Цена на природный газ в Европе впервые с декабря 2022 г. превысила 90 евро. По данным агентства Bloomberg, стоимость ресурса повышает угрозу возобновления энергетического кризиса в преддверии зимнего отопительного сезона.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла на 2,5% и на пике достигла 90,24 евро за МВт·ч. По состоянию на 16:43 мск котировки немного снизились – до 89,73 евро за МВт·ч. Разница с ценой закрытия составляет 1,91%.

Агентство пишет, что Европе придется переплачивать, чтобы привлечь достаточное количество энергоресурса этой зимой. Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) со стороны Азии создает предпосылки для более ожесточенных торгов с наступлением холодов. Хранилища газа в регионе сейчас заполнены примерно на 75%, что является самым низким показателем за сезон за всю историю наблюдений, начиная с 2009 г. Ситуация еще более остра в Германии, где уровень заполнения составляет чуть более 61%.

Трейдеры остаются в состоянии повышенной готовности. Экспорт газа из Персидского залива, на долю которого в 2025 г. приходилось около пятой части мирового объема СПГ, по-прежнему нарушен конфликтом на Ближнем Востоке. Цены на СПГ в Азии также подскочили до максимума с 2022 г. 

9 октября Politico писало, что Европа может столкнуться с дефицитом газа зимой и ростом коммунальных платежей. При этом запасы газа в ЕС находятся на минимальном за последние 15 лет уровне для этого времени года. Одна из причин возможного энергетического кризиса – нарушение глобальных поставок энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке.

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