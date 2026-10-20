Цена на природный газ в Европе превысила 90 евро впервые за четыре года

Агентство пишет, что Европе придется переплачивать, чтобы привлечь достаточное количество энергоресурса этой зимой. Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) со стороны Азии создает предпосылки для более ожесточенных торгов с наступлением холодов. Хранилища газа в регионе сейчас заполнены примерно на 75%, что является самым низким показателем за сезон за всю историю наблюдений, начиная с 2009 г. Ситуация еще более остра в Германии, где уровень заполнения составляет чуть более 61%.