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Главная / Экономика /

Как протесты влияют на экономику Франции

Косвенно это сказывается на инвестиционной привлекательности и оттоке капитала, считают эксперты
Ульяна Сморчкова
Резкое сокращение государственных расходов после выборов только усилит и без того большое социальное напряжение
Резкое сокращение государственных расходов после выборов только усилит и без того большое социальное напряжение / Jeff Pachoud / AFP

Продолжающиеся протесты во Франции усилили замедление производства. Потребительская уверенность в стране опустилась до 13-летнего минимума. Но это только часть проблемы. Экономика Пятой республики переживает, как выражаются эксперты, квазистагнацию, а хронический дефицит бюджета и другие экономические факторы не дают государству решать проблемы, беспокоящие граждан. Ситуацию усугубляют приближающиеся выборы, так как они вносят дополнительную неопределенность относительно будущих налоговых и бюджетных решений.

Протесты во Франции наносят экономике как прямой, так и косвенный ущерб, рассказывает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Юлия Давыдова. Прямой ущерб, по словам эксперта, следует из разрушения инфраструктуры – повреждена коммерческая недвижимость, предприятия вынуждены простаивать.

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