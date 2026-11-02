Как протесты влияют на экономику Франции

Как протесты влияют на экономику ФранцииКосвенно это сказывается на инвестиционной привлекательности и оттоке капитала, считают эксперты
Продолжающиеся протесты во Франции усилили замедление производства. Потребительская уверенность в стране опустилась до 13-летнего минимума. Но это только часть проблемы. Экономика Пятой республики переживает, как выражаются эксперты, квазистагнацию, а хронический дефицит бюджета и другие экономические факторы не дают государству решать проблемы, беспокоящие граждан. Ситуацию усугубляют приближающиеся выборы, так как они вносят дополнительную неопределенность относительно будущих налоговых и бюджетных решений.
Протесты во Франции наносят экономике как прямой, так и косвенный ущерб, рассказывает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Юлия Давыдова. Прямой ущерб, по словам эксперта, следует из разрушения инфраструктуры – повреждена коммерческая недвижимость, предприятия вынуждены простаивать.