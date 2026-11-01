Йотова побеждает во втором туре выборов президента Болгарии

Йотова при утверждении победы на выборах вступит в должность в январе 2027 г. Конституция Болгарии позволяет президенту занимать пост не более двух пятилетних сроков; месяцы, в течение которых она исполняла полномочия Радева в 2026 г., не засчитываются в этот лимит.