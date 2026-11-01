Йотова побеждает во втором туре выборов президента Болгарии

Йотова побеждает во втором туре выборов президента БолгарииСогласно данным экзитпола, она набирает 52,5% голосов
Действующий президент Болгарии Илияна Йотова побеждает во втором туре президентских выборов, набирая 52,5% голосов. Об этом свидетельствуют данные экзитпола агентства Alpha Research, опубликованные после закрытия участков 1 ноября, сообщает The Sofia Globe.
Ее соперник – бывший и. о. премьер-министра Андрей Гюров получает 43,4% голосов. Еще 4,1% избирателей проголосовали против всех.
По данным агентства Market Links, у Йотовой 50,7%, у Гюрова – 44%.
Йотова стала президентом Болгарии в январе 2026 г. после того, как Румен Радев покинул пост главы государства, чтобы заняться парламентской политикой; в апреле его партия одержала убедительную победу на досрочных парламентских выборах. Йотова баллотировалась при поддержке партии Радева «Прогрессивная Болгария» и ряда левых сил. Гюров пользовался поддержкой прозападных парламентских групп «Демократическая Болгария» и «Продолжаем перемены».
Ключевой линией кампании стало отношение к России: Йотова выступала за диалог с Москвой и против помощи Украине, говоря о «коалиции за мир». Гюров занимает прозападную и пронатовскую позицию, параллельно критикуя правительство Радева за провалы во внешней политике и неспособность сдержать рост цен.
Йотова при утверждении победы на выборах вступит в должность в январе 2027 г. Конституция Болгарии позволяет президенту занимать пост не более двух пятилетних сроков; месяцы, в течение которых она исполняла полномочия Радева в 2026 г., не засчитываются в этот лимит.
В первом туре, прошедшем 25 октября, Йотова набрала 34,76% голосов, а Гюров – 31,95%. Поскольку ни один кандидат не преодолел порог в 50%, был назначен второй тур. Явка оказалась рекордно низкой и составила около 23%.