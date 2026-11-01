МИД опроверг сообщение об отказе согласовать кандидатуру посла Армении

В августе армянские СМИ писали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение отозвать посла республики в России Гургена Арсеняна. Источники Armlur.am сообщали, что Пашинян недоволен работой Арсеняна. Послу не удалось добиться урегулирования напряженности в отношениях между Арменией и Россией.