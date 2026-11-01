МИД опроверг сообщение об отказе согласовать кандидатуру посла Армении
Сообщения об отказе согласовать кандидатуру нового посла Армении в России не соответствуют действительности. Об этом заявили в МИД России, комментируя публикацию армянской газеты Hraparak.
«Данная публикация не соответствует действительности», – сообщили в ведомстве (цитата по РБК).
Hraparak писала, что Москва якобы отказалась согласовать кандидатуру бывшего посла Армении в Польше Самвела Мкртчяна. В издании предположили, что это связано с работой дипломата в европейских государствах.
Помимо работы в Польше Мкртчян также представлял страну при НАТО, возглавлял европейское управление МИД Армении.
В августе армянские СМИ писали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение отозвать посла республики в России Гургена Арсеняна. Источники Armlur.am сообщали, что Пашинян недоволен работой Арсеняна. Послу не удалось добиться урегулирования напряженности в отношениях между Арменией и Россией.