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МИД опроверг сообщение об отказе согласовать кандидатуру посла Армении

Антон Потоков

Сообщения об отказе согласовать кандидатуру нового посла Армении в России не соответствуют действительности. Об этом заявили в МИД России, комментируя публикацию армянской газеты Hraparak.

«Данная публикация не соответствует действительности», – сообщили в ведомстве (цитата по РБК).

Hraparak писала, что Москва якобы отказалась согласовать кандидатуру бывшего посла Армении в Польше Самвела Мкртчяна. В издании предположили, что это связано с работой дипломата в европейских государствах.

Помимо работы в Польше Мкртчян также представлял страну при НАТО, возглавлял европейское управление МИД Армении.

В августе армянские СМИ писали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение отозвать посла республики в России Гургена Арсеняна. Источники Armlur.am сообщали, что Пашинян недоволен работой Арсеняна. Послу не удалось добиться урегулирования напряженности в отношениях между Арменией и Россией.

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