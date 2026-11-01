Каллас возмутилась решением Трампа пригласить Путина на саммит G20
Решение президента США Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в декабре «вызывает целый ряд вопросов», заявила глава евродипломатии Кая Каллас, пишет Bloomberg.
По ее мнению, участие российского лидера в саммите лидеров «большой двадцатки» во Флориде рискует узаконить возвращение России на международные форумы.
Саммит запланирован на 14–15 декабря в принадлежащем Трампу гольф-клубе в Дорале, штат Флорида. По данным издания The Atlantic, Трамп хотел бы, чтобы Путин и президент Украины Владимир Зеленский прибыли на встречу готовыми заключить мирное соглашение, а сам он смог выступить посредником в урегулировании конфликта. Кремль пока не сообщил, примет ли президент России приглашение.
В подкасте The Benny Show Трамп заявил о возможности скорого заключения сделки по Украине.
29 октября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби пройдут после 4 ноября, точная дата будет определена в ближайшее время.