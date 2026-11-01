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Каллас возмутилась решением Трампа пригласить Путина на саммит G20

Ася Султанова
RONALD WITTEK / TASS
RONALD WITTEK / TASS

Решение президента США Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в декабре «вызывает целый ряд вопросов», заявила глава евродипломатии Кая Каллас, пишет Bloomberg.

По ее мнению, участие российского лидера в саммите лидеров «большой двадцатки» во Флориде рискует узаконить возвращение России на международные форумы.

Саммит запланирован на 14–15 декабря в принадлежащем Трампу гольф-клубе в Дорале, штат Флорида. По данным издания The Atlantic, Трамп хотел бы, чтобы Путин и президент Украины Владимир Зеленский прибыли на встречу готовыми заключить мирное соглашение, а сам он смог выступить посредником в урегулировании конфликта. Кремль пока не сообщил, примет ли президент России приглашение.

В подкасте The Benny Show Трамп заявил о возможности скорого заключения сделки по Украине. 

29 октября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби пройдут после 4 ноября, точная дата будет определена в ближайшее время. 

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