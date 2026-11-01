Каллас возмутилась решением Трампа пригласить Путина на саммит G20

Саммит запланирован на 14–15 декабря в принадлежащем Трампу гольф-клубе в Дорале, штат Флорида. По данным издания The Atlantic, Трамп хотел бы, чтобы Путин и президент Украины Владимир Зеленский прибыли на встречу готовыми заключить мирное соглашение, а сам он смог выступить посредником в урегулировании конфликта. Кремль пока не сообщил, примет ли президент России приглашение.