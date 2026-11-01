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Ночь на 1 ноября в Москве стала самой холодной с начала осени

Ася Султанова

Ночь на 1 ноября стала самой холодной с начала осени. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он отметил, что погодные условия определялись антициклоном, обеспечившим малооблачную, сухую и тихую погоду.

По словам Леуса, согласно данным базовой метеостанции города на ВДНХ, минимум составил -0,8 градуса. Это вторые заморозки осеннего сезона. Прежний минимум с начала осени отмечался 20 октября: столбик термометра опускался до -0,1 градуса.

На других метеостанциях столицы минимальная температура воздуха колебалась в диапазоне от -1,7 градуса в Бутово до +4 градусов на Балчуге. В новой Москве, в Михайловском, столбик термометра опустился до отметки -4 градуса.

На «полюсе холода» Подмосковья, в Черустях, отметили самую низкую температуру в регионе – -5,6 градуса.

Как отметил синоптик, ночью 2 ноября в столице температура составит от -1 до +1 градуса, в Подмосковье – от -4 до +1 градуса.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что 30 октября и 1 ноября будут последними теплыми днями уходящего «феноменального бабьего лета» и довольно комфортного октября, температура которого в Москве оказалась на 3,2 градуса выше климатической нормы, с дефицитом дождей в 54%.

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