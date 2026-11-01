Ночь на 1 ноября в Москве стала самой холодной с начала осени

Ночь на 1 ноября стала самой холодной с начала осени. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он отметил, что погодные условия определялись антициклоном, обеспечившим малооблачную, сухую и тихую погоду.