Вступил в силу визовый режим для россиян для въезда в Черногорию

Руководитель аналитического центра АПКАП, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов прогнозировал сокращение российского турпотока в Черногорию на 25–35%. По его мнению, часть путешественников переориентируется на Турцию и другие безвизовые направления. В то же время генеральный директор туроператора Space Travel, эксперт РСТ Артур Мурадян отмечал, что новые требования не окажут существенного влияния на туристический поток. Он напоминал, что количество россиян, посещающих Черногорию, сокращалось и до введения виз.