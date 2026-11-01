Вступил в силу визовый режим для россиян для въезда в Черногорию
Для въезда в Черногорию российским гражданам теперь необходимо оформлять визу. Новые правила вступили в силу после прекращения действия двустороннего соглашения о взаимных поездках граждан от 24 сентября 2008 г.
Подать документы можно в посольстве Черногории в Москве или визовых центрах VFS Global, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге. Заявителям необходимо лично посетить дипломатическое представительство или визовый центр.
Для получения визы потребуется загранпаспорт, срок действия которого должен превышать срок действия визы не менее чем на три месяца. Кроме того, необходимо предоставить цветную фотографию размером 35 × 45 мм, медицинскую страховку, подтверждение цели поездки, наличия жилья в Черногории и достаточных средств для проживания.
Руководитель аналитического центра АПКАП, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов прогнозировал сокращение российского турпотока в Черногорию на 25–35%. По его мнению, часть путешественников переориентируется на Турцию и другие безвизовые направления. В то же время генеральный директор туроператора Space Travel, эксперт РСТ Артур Мурадян отмечал, что новые требования не окажут существенного влияния на туристический поток. Он напоминал, что количество россиян, посещающих Черногорию, сокращалось и до введения виз.