РСТ: стоимость визы в Черногорию составит 35 евро
Оформление визы в Черногорию, по предварительным оценкам, обойдется взрослым в 35 евро, а детям младше 14 лет – в 17,5 евро. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Подать документы на въездное разрешение можно будет через дипломатические и консульские представительства Черногории, а также в визовых центрах VFS Global, работающих в России.
Как уточнили в РСТ, визовые центры расположены в Москве, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге. Предполагается, что заявителям придется обращаться за визой лично. При этом указанные суммы являются ориентировочными.
21 октября посол РФ в Черногории Александр Лукашик сообщил, что Черногория официально уведомила Россию о прекращении действия соглашения о безвизовых поездках с 1 ноября 2026 г. После вступления изменений в силу россияне смогут въезжать в Черногорию при наличии национальной визы республики или виз ряда других стран, включая государства Шенгенской зоны.
Эксперт РСТ, руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов заявил, что введение визового режима Черногорией может привести к сокращению числа российских туристов на 25–35%.
22 октября Лукашик сказал, что рассматривать вопрос возобновления прямого авиасообщения с Черногорией можно после отказа Подгорицы от антироссийских санкций. По его словам, запрос на возобновление рейсов высок, но тема требует снятия ограничений. В 2022 г. Черногория присоединилась к европейским санкциям против России, закрыв свое небо для российских самолетов.