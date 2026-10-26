РСТ: стоимость визы в Черногорию составит 35 евро

22 октября Лукашик сказал, что рассматривать вопрос возобновления прямого авиасообщения с Черногорией можно после отказа Подгорицы от антироссийских санкций. По его словам, запрос на возобновление рейсов высок, но тема требует снятия ограничений. В 2022 г. Черногория присоединилась к европейским санкциям против России, закрыв свое небо для российских самолетов.