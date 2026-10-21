В РСТ ожидают сокращения турпотока из России в Черногорию на 25–35% из-за виз

21 октября посол РФ в Черногории Александр Лукашик в интервью ТАСС сообщил об официальном уведомлении с черногорской стороны о прекращении действия соглашения о безвизовых поездках с 1 ноября 2026 г. По его словам, после вступления изменений в силу россияне смогут въезжать в Черногорию при наличии национальной визы республики или виз ряда других стран, включая государства Шенгенской зоны.