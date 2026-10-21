В РСТ ожидают сокращения турпотока из России в Черногорию на 25–35% из-за виз
Введение визового режима Черногорией может привести к сокращению числа российских туристов на 25–35%. Об этом «РИА Новости» заявил эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов.
По его словам, часть путешественников выберет Турцию и другие направления, доступные для россиян без виз.
Вместе с тем генеральный директор туроператора Space Travel, эксперт РСТ Артур Мурадян считает, что влияние новых правил на туристический поток будет ограниченным. Он отметил, что число российских туристов, посещающих Черногорию, сокращалось и в предыдущие годы.
Мурадян также обратил внимание, что значительную часть приезжающих из России составляют владельцы недвижимости и туристы, прибывающие из Сербии. При этом часть организованных путешественников действительно может переключиться на Турцию и другие безвизовые направления.
21 октября посол РФ в Черногории Александр Лукашик в интервью ТАСС сообщил об официальном уведомлении с черногорской стороны о прекращении действия соглашения о безвизовых поездках с 1 ноября 2026 г. По его словам, после вступления изменений в силу россияне смогут въезжать в Черногорию при наличии национальной визы республики или виз ряда других стран, включая государства Шенгенской зоны.
В конце июля МИД Черногории подтвердил введение визового режима для граждан России, Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции. Решение было утверждено правительством республики 23 июля в рамках приведения национальной визовой политики в соответствие с требованиями Евросоюза. Россияне смогут подавать заявления на получение виз через посольство Черногории в Москве и визовые центры VFS Global.
1 августа сообщалось, что Черногория планирует завершить согласование визовой политики с Евросоюзом в рамках подготовки к вступлению в объединение.