Визовый рубеж: как менялись отношения России и Черногории

Черногория входила в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев с 1918 г. После Второй мировой войны – с 1945 по 1992 гг. – она стала одной из шести равноправных республик в составе социалистической Югославии. Однако в начале 1990-х, когда другие республики одна за другой объявили о выходе из федерации, Черногория не настаивала на независимости и осталась с Сербией. В 1992 г. они вместе образовали новое государство – Союзную Республику Югославию. В 2003 г. название сменили на государственный союз Сербии и Черногории. Но через год министр иностранных дел Миодраг Влахович заявил о неэффективности такого формата и предложил модель содружества независимых государств. «Мы не хотим становиться членом ЕС на правах сербской провинции», – отметил Влахович. Точка была поставлена в 2006-м, когда на всенародном референдуме 21 мая жители Черногории проголосовали за суверенитет, и уже 3 июня того же года официально провозгласили независимость.