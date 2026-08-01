Визовый рубеж: как менялись отношения России и Черногории

Визовый рубеж: как менялись отношения России и ЧерногорииВ Европе осложняется турнаправление, оставшееся одним из последних открытых для россиян
1 ноября Черногория отменит безвизовый режим с Россией, действовавший почти 18 лет. Ужесточение правил связано с курсом на вступление в Европейский союз: страна получила статус кандидата еще в 2010-м, а в 2026-м послы стран ЕС приступили к разработке соглашения о приеме нового члена. Чтобы синхронизироваться с общеевропейскими нормами, Подгорица отменяет свободный въезд для граждан России, Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции – стран, от которых ЕС требует визы.
История сотрудничества
Черногория входила в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев с 1918 г. После Второй мировой войны – с 1945 по 1992 гг. – она стала одной из шести равноправных республик в составе социалистической Югославии. Однако в начале 1990-х, когда другие республики одна за другой объявили о выходе из федерации, Черногория не настаивала на независимости и осталась с Сербией. В 1992 г. они вместе образовали новое государство – Союзную Республику Югославию. В 2003 г. название сменили на государственный союз Сербии и Черногории. Но через год министр иностранных дел Миодраг Влахович заявил о неэффективности такого формата и предложил модель содружества независимых государств. «Мы не хотим становиться членом ЕС на правах сербской провинции», – отметил Влахович. Точка была поставлена в 2006-м, когда на всенародном референдуме 21 мая жители Черногории проголосовали за суверенитет, и уже 3 июня того же года официально провозгласили независимость.
Россия признала Черногорию почти мгновенно – 11 июня 2006 г. (дипломатические отношения были установлены 26 июня того же года).
Безвизовый въезд для граждан России, позволяющий туристам свободно находиться в стране до 30 дней, Черногория ввела 21 ноября 2008 г., а позже распространила аналогичное правило и на другие государства (например, Белоруссию, Китай, Турцию)
Посольства открыли в Москве и Подгорице. Но затем отношения стали разлаживаться, в особенности после подписания протокола о вступлении Черногории в НАТО в мае 2016 .
В апреле 2017 г. парламент Черногории проголосовал за присоединение страны к НАТО (46 депутатов из 81). Вскоре местное издание Pobjeda сообщило, что в Москве создали черный список политиков, которым якобы запрещен въезд в Россию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что про подобные меры в Кремле «ничего не известно».
После начала спецоперации в 2022 г. Черногория присоединилась к санкциям против Москвы и неоднократно высылала со своей территории дипломатов из России, объявляя их персонами нон грата. В МИД РФ это посчитали «машинальным следованием» западной «гибридной кампании против России» и ответили зеркальными мерами. В результате в 2023 г. тогдашний премьер-министр Черногории Дритан Абазович заявил, что послы России и Черногории остались в миссиях «в одиночестве» и не могут нормально развивать отношения между странами. «Ничего не делает», – так он описал рабочий день посла Черногории в России.
Торговые отношения
По подсчетам сайта ITC Trade Map, в Черногории наблюдается сильный торговый дефицит – 396,5 млн евро в июне 2026 г. Чаще всего страна продает машины и транспортное оборудование, химикаты и сырье, а закупает – топливо и смазки, животные масла и жиры и др. Почти вся торговля идет со странами ЕС (они обеспечивают 94,3% экспорта и 78,8% импорта).
Торговые связи между Москвой и Подгорицей были слабо развиты еще до санкций. В 2014 и 2021 г. товарооборот России и Черногории составил всего $34,6 и $38,7 млн соответственно, а доля страны во внешнеторговом обороте РФ была сравнима со статистической погрешностью – 0,0044% и 0,0049%.
При этом туризм был важной частью взаимоотношений. В 2024 г. президент Черногории Яков Милатович говорил, что пять лет назад 30% доходов страны от туризма поступали из России, и решение о присоединении к санкциям ЕС оказалось непростым. «Но мы сделали это, это был вопрос выбора, согласования нашей внешней политики с ЕС, становления членом клуба», – заявил политик.
Туризм
Туризм остается ключевой отраслью для экономики Черногории: по итогам 2025 г. его доля в ВВП страны достигла 25%. При этом, согласно данным Monstat, россияне все еще обеспечивают 16,4% всех ночевок иностранцев, уступая лишь традиционным лидерам – туристам из Сербии. Вклад турпотока из России в валовый внутренний продукт Черногории составляет примерно 4%.
Если рассматривать статистику Monstat за весь период с 2006 по 2025 гг., на внутренний туризм пришлось 10,8 млн посещений, на внешний – 165,6 млн. В этом массиве – около 44,2 млн россиян, что соответствует 27% всех иностранных визитеров.
Чаще всего Россия занимает вторую строчку в рейтинге иностранных гостей, однако в отдельные месяцы и годы демонстрирует более высокую активность, чем Сербия. Наиболее яркий пример – июнь 2014-го, когда на граждан РФ пришелся 41% общего турпотока против 18% у сербов. Именно в 2014 г. был зафиксирован абсолютный рекорд по числу россиян, посетивших Черногорию, – 4 302 170 человек.
В последние годы коррективы внесли логистические проблемы. По данным Пограничной службы ФСБ РФ, в 2025 г. наиболее востребованными направлениями для российских путешественников стали Вьетнам, Китай, Египет и другие страны, сохранившие прямое авиасообщение с Россией. В отличие от них, Черногория с 2022 г. лишилась регулярных прямых рейсов, что вынуждает туристов добираться на ее курорты через стыковочные хабы в Турции и Сербии.
Это неизбежно привело к удорожанию поездок и увеличению времени в пути, однако, вопреки ожиданиям, не вызвало обвального падения спроса. В 2023 г. поток российских туристов составил 3,7 млн человек, а в последующие годы немного сократился, но стабилизировался на уровне около 2,5 млн посещений в год.
Треугольник Черногории – ЕС – России
Позицию относительно введения визового режима Черногория для ряда стран изложила в официальном документе, пояснив, что «этим подтверждается приверженность страны европейской интеграции, а также создаются условия для привлечения около 4 млн евро в рамках европейского Плана роста для Западных Балкан».
На фоне оперативной синхронизации правил с ЕС федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц предложил принять Черногорию в ЕС в срок до 2030 г. По его оценке, на Западных Балканах именно Черногория демонстрирует наиболее значительные успехи в процессе евроинтеграции. В Европейской комиссии также не исключают, что Черногория может стать полноправным членом ЕС уже в 2028 г. Об этом ранее заявляла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В посольстве России в Черногории отметили, что введение виз способно негативно сказаться на туротрасли страны, составляющей значительную часть ее экономики, а также на совместных проектах с нашим бизнесом. При этом дипломатическое ведомство выразило уверенность, что подобные шаги не найдут поддержки у многих черногорцев.
«Россия по-прежнему открыта к рассмотрению любых предложений, направленных на преодоление кризисного состояния двусторонних российско-черногорских связей, возникшего не по нашей вине. Вместе с тем оставляем за собой право на адекватное реагирование на недружественные действия», – говорится в комментарии посольства РФ в Черногории.
Подать заявление на получение черногорской визы теперь можно будет в посольстве страны в Москве и через визовые центры. В России они были открыты 2 июня этого года компанией VFS Global. В свою очередь, черногорцам все еще разрешено находиться в РФ без визы сроком до 30 дней, если поездка носит туристический или частный характер.