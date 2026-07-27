Черногория введет визовый режим для россиян с ноября

24 июля на сайте правительства Черногории опубликовали поправки к положению о визовом режиме, в соответствии с которыми граждане России и Белоруссии могут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября 2026 г. Решение принято в соответствии с заключенными международными соглашениями о взаимном передвижении граждан. Без визы можно находиться до 30 дней при наличии действительного проездного документа, выданного компетентными органами России или Белоруссии.