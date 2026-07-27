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Черногория введет визовый режим для россиян с ноября

Ведомости

Правительство Черногории с 1 ноября вводит визовый режим для граждан России, Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции. Об этом сообщил МИД республики, передает RTCG.

Решение принято в рамках приведения национальной визовой политики в соответствие с правилами Евросоюза и было утверждено правительством 23 июля.

Министерство также уточнило порядок оформления документов для российских граждан. Подать заявление на получение черногорской визы можно будет не только в посольстве страны в Москве, но и через визовые центры компании VFS Global, работающие на территории России.

24 июля на сайте правительства Черногории опубликовали поправки к положению о визовом режиме, в соответствии с которыми граждане России и Белоруссии могут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября 2026 г. Решение принято в соответствии с заключенными международными соглашениями о взаимном передвижении граждан. Без визы можно находиться до 30 дней при наличии действительного проездного документа, выданного компетентными органами России или Белоруссии.

Приведение визовой политики страны в соответствие с правилами ЕС должно завершиться к концу 2027 г. В рамках этого процесса Черногория также планирует постепенно ввести визовый режим для граждан Турции, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара, Бахрейна и ряда других стран. До декабря текущего года страна должна приступить к сбору биометрических данных в соответствии с требованиями будущего членства в Шенгенской зоне.

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