Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
NLMK65,34+4,28%CNY Бирж.11,479-0,81%IMOEX2 165,54+0,96%RTSI874,26+1,44%RGBI114,66+1,84%RGBITR768,71+1,82%
Главная / Политика /

Россияне и белорусы смогут въезжать без визы в Черногорию до 31 октября

Ведомости

Граждане России и Белоруссии могут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября 2026 г. Об этом говорится в поправках к положению о визовом режиме, опубликованных на сайте правительства республики.

Решение принято в соответствии с заключенными международными соглашениями о взаимном передвижении граждан. Без визы можно находиться до 30 дней при наличии действительного проездного документа, выданного компетентными органами России или Белоруссии.

16 июля издание Dan сообщало, что приведение визовой политики страны в соответствие с правилами ЕС должно завершиться к концу 2027 г. В рамках этого процесса Черногория также планирует постепенно ввести визовый режим для граждан Турции, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара, Бахрейна и ряда других стран. До декабря текущего года страна должна приступить к сбору биометрических данных в соответствии с требованиями будущего членства в Шенгенской зоне.

По информации Dan, власти также намерены привлечь международную компанию VFS Global для приема заявлений на визы и сбора биометрических данных.

9 июля министр правительства Сербии Ненад Попович заявил, что в Сербии продолжит действовать безвизовый режим для граждан России.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте