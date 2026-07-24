Россияне и белорусы смогут въезжать без визы в Черногорию до 31 октября
Граждане России и Белоруссии могут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября 2026 г. Об этом говорится в поправках к положению о визовом режиме, опубликованных на сайте правительства республики.
Решение принято в соответствии с заключенными международными соглашениями о взаимном передвижении граждан. Без визы можно находиться до 30 дней при наличии действительного проездного документа, выданного компетентными органами России или Белоруссии.
16 июля издание Dan сообщало, что приведение визовой политики страны в соответствие с правилами ЕС должно завершиться к концу 2027 г. В рамках этого процесса Черногория также планирует постепенно ввести визовый режим для граждан Турции, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара, Бахрейна и ряда других стран. До декабря текущего года страна должна приступить к сбору биометрических данных в соответствии с требованиями будущего членства в Шенгенской зоне.
По информации Dan, власти также намерены привлечь международную компанию VFS Global для приема заявлений на визы и сбора биометрических данных.
9 июля министр правительства Сербии Ненад Попович заявил, что в Сербии продолжит действовать безвизовый режим для граждан России.