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Сербия оставит въезд для россиян безвизовым

Ведомости

В Сербии продолжит действовать безвизовый режим для граждан России, сообщил ТАСС министр правительства Сербии Ненад Попович.

«Могу вам уверенно сказать, повторить слова нашего президента: Сербия не введет визы для граждан Российской Федерации, они самые добрые гости нашей страны. Без виз, прямыми рейсами из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Казани, на недавно открытом прямом рейсе Белград – Нижний Новгород, из Сочи тоже можно летать в Белград», – напомнил он.

По словам министра, жители Сербии очень любят туристов из России. Он отметил, что россияне в первую половину 2026 г. стали лидерами по количеству туристических посещений республики. Попович подчеркнул, что в стране встречают граждан РФ с любовью, и попросил россиян чувствовать себя в Сербии, как дома.

1 июня президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика не будет вводить визы для въезда в страну россиян. Он отметил, что госполитика в стране проводится в соответствии с ее интересами, а не на основе «слухов и домыслов». Тогда сербский лидер опроверг слова главы комитета парламента республики по вопросам диаспоры и сербов региона Драгана Станоевича. Он заявлял, что в Сербии рассматривают вариант отмены безвизового режима с Россией ради членства в ЕС. При этом политик отмечал, что Белград еще далек от присоединения к блоку и, соответственно, от отмены безвиза с Россией.

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