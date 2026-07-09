Сербия оставит въезд для россиян безвизовым

1 июня президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика не будет вводить визы для въезда в страну россиян. Он отметил, что госполитика в стране проводится в соответствии с ее интересами, а не на основе «слухов и домыслов». Тогда сербский лидер опроверг слова главы комитета парламента республики по вопросам диаспоры и сербов региона Драгана Станоевича. Он заявлял, что в Сербии рассматривают вариант отмены безвизового режима с Россией ради членства в ЕС. При этом политик отмечал, что Белград еще далек от присоединения к блоку и, соответственно, от отмены безвиза с Россией.