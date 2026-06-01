В Сербии обсуждают возможную отмену безвиза с Россией для вступления в ЕС
Власти Сербии рассматривают вариант отмены безвизового режима с Россией ради членства в Евросоюзе (ЕС). Об этом глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич сообщил «Известиям».
«Я считаю, что мы далеко и от вступления, и от отмены визового режима, потому что властям Сербии только еще этого не хватало для полной капитуляции, которая влечет за собой усугубление ситуации и критическую потерю поддержки среди населения», – сказал Станоевич.
По словам посла России в Белграде Александра Боцан-Харченко, часть сербской политической элиты действительно ориентирована на сближение с Западом, но в целом страна держит сбалансированный многовекторный курс на международной арене. Он отметил, что механизмы российско-сербского сотрудничества продолжают исправно действовать. Речь обо всех основных направлениях – политическом, экономическом, культурно-гуманитарном и межпарламентском.
25 мая президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его мандат скоро истекает, и допустил, что уйдет в отставку. Тогда же он рассказал, что после его ухода с поста в стране пройдут парламентские, а затем и президентские выборы. Срок президентских полномочий Вучича истечет в 2027 г. 6 мая Вучич заявлял, что если бы Сербия ввела санкции против России, его бы «провозгласили величайшим демократическим лидером в мире». По словам сербского президента, таким образом он бы «предал бы душу народа» и это не стало бы причиной протестов в Сербии.