В Сербии обсуждают возможную отмену безвиза с Россией для вступления в ЕС

25 мая президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его мандат скоро истекает, и допустил, что уйдет в отставку. Тогда же он рассказал, что после его ухода с поста в стране пройдут парламентские, а затем и президентские выборы. Срок президентских полномочий Вучича истечет в 2027 г. 6 мая Вучич заявлял, что если бы Сербия ввела санкции против России, его бы «провозгласили величайшим демократическим лидером в мире». По словам сербского президента, таким образом он бы «предал бы душу народа» и это не стало бы причиной протестов в Сербии.