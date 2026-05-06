Вучич объяснил, почему Сербия не вводит санкции против России

Решением о присоединении Сербии к санкциям против России президент страны Александр Вучич «предал бы душу народа». Он заявил об этом в интервью Informer.

«Если бы Сербия ввела санкции против России, меня бы провозгласили величайшим демократическим лидером в мире», – сказал Вучич (цитата по ТАСС).

По мнению президента, такое решение не стало бы причиной протестов в Сербии. Вучич также считает, что Белград «упустил много возможностей» в связи с отсутствием антироссийских санкций, но тогда Вучич бы «предал душу нашего народа».

В июне 2025 г. премьер-министр Сербии Джуро Мацут заявлял ТАСС, что Сербия не станет присоединяться к санкциям против России, пока он занимает пост премьера.

