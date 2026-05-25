Вучич заявил о своей возможной отставке
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его мандат скоро истекает, и допустил вариант своей отставки. Он заявил об этом журналистам в Пекине в начале визита в Китай, его слова передает N1.
«Итак, возможно, я скоро подам в отставку», – сказал Вучич.
Сербский лидер добавил, что «некоторые протесты» не могут его особенно потревожить, «особенно когда они лишены хорошо продуманного содержания».
6 мая Вучич заявлял, что если бы Сербия ввела санкции против России, его бы «провозгласили величайшим демократическим лидером в мире». По словам президента, таким образом он бы «предал бы душу народа» и это не стало бы причиной протестов в Сербии.