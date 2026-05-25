Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
TRNFP1 416,8+0,13%CNY Бирж.10,513-0,17%IMOEX2 626,94+0,05%RTSI1 162,13+0,05%RGBI119,21-0,1%RGBITR783,520%
Главная / Политика /

Вучич анонсировал парламентские выборы в Сербии после его отставки

Ведомости

После ухода в отставку президента Сербии Александра Вучича в стране пройдут парламентские, а затем и президентские выборы. Об этом он заявил журналистам в Пекине, передает ТАСС.

«Когда я уйду в отставку, мы перейдем к парламентским выборам, через 90 дней – к президентским выборам, и на этом все. Никакой великой философии здесь нет», - сказал Вучич.

25 мая Вучич сообщил, что его мандат скоро истекает, и допустил вариант своей отставки. «Итак, возможно, я скоро подам в отставку», – сказал он.

Срок президентских полномочий Вучича истечет в 2027 г. Он впервые занял эту должность в 2017 г., затем его переизбрали на второй срок в 2022 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её