Вучич анонсировал парламентские выборы в Сербии после его отставки
После ухода в отставку президента Сербии Александра Вучича в стране пройдут парламентские, а затем и президентские выборы. Об этом он заявил журналистам в Пекине, передает ТАСС.
«Когда я уйду в отставку, мы перейдем к парламентским выборам, через 90 дней – к президентским выборам, и на этом все. Никакой великой философии здесь нет», - сказал Вучич.
25 мая Вучич сообщил, что его мандат скоро истекает, и допустил вариант своей отставки. «Итак, возможно, я скоро подам в отставку», – сказал он.
Срок президентских полномочий Вучича истечет в 2027 г. Он впервые занял эту должность в 2017 г., затем его переизбрали на второй срок в 2022 г.