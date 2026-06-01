Президент Сербии опроверг информацию о введении виз для граждан РФ

1 июня глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич сообщил, что в Сербии рассматривают вариант отмены безвизового режима с Россией ради членства в ЕС. Он отметил, что Белград при этом еще далек от присоединения к блоку и, соответственно, от отмены безвиза с Россией.