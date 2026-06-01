RTSI1 131,49-0,57%RGBI118,64-0,18%CNY Бирж.10,64+1,46%IMOEX2 570,04+0,17%RGBITR781,55-0,08%
Президент Сербии опроверг информацию о введении виз для граждан РФ

Сербия не будет вводить визы для въезда в страну россиян, заявил президент республики Александр Вучич в эфире телеканала Prva TV.

«Эти утверждения – обычная дезинформация», – подчеркнул сербский лидер.

По словам Вучича, госполитика в Сербии проводится в соответствии с интересами страны, а не на основе «слухов и домыслов».

1 июня глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич сообщил, что в Сербии рассматривают вариант отмены безвизового режима с Россией ради членства в ЕС. Он отметил, что Белград при этом еще далек от присоединения к блоку и, соответственно, от отмены безвиза с Россией.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что такие меры обычно симметричны, поэтому Москва в ответ тоже может отменить безвизовый режим для граждан Сербии.

