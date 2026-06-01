Президент Сербии опроверг информацию о введении виз для граждан РФ
Сербия не будет вводить визы для въезда в страну россиян, заявил президент республики Александр Вучич в эфире телеканала Prva TV.
«Эти утверждения – обычная дезинформация», – подчеркнул сербский лидер.
По словам Вучича, госполитика в Сербии проводится в соответствии с интересами страны, а не на основе «слухов и домыслов».
1 июня глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич сообщил, что в Сербии рассматривают вариант отмены безвизового режима с Россией ради членства в ЕС. Он отметил, что Белград при этом еще далек от присоединения к блоку и, соответственно, от отмены безвиза с Россией.
После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что такие меры обычно симметричны, поэтому Москва в ответ тоже может отменить безвизовый режим для граждан Сербии.