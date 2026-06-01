Кремль напомнил Сербии о принципе симметрии с безвизом
Москва может отменить безвизовый режим с Сербией в случае отмены свободного въезда в республику для россиян. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Как правило, такие решения симметричны. Они принимаются на основе взаимности. Как только проработка по линии всех соответствующих ведомств двух сторон будет завершена, то о результатах этой проработки вы узнаете», – сказал он.
1 июня глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич сообщил, что в Сербии рассматривают вариант отмены безвизового режима с Россией ради членства в ЕС. Станоевич отметил при этом, что Белград еще далек от вступления в Евросоюз и, соответственно, от отмены безвиза с Россией.
В начале мая президент Сербии Александр Вучич заявил, что присоединением к санкциям против Москвы он бы «предал душу народа».