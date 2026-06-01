CNY Бирж.10,614+1,21%VEON-RX58,8+1,55%CHKZ16 300+0,93%IMOEX2 575,15+0,37%RTSI1 142,21+0,37%RGBI118,54-0,26%RGBITR780,88-0,16%
Кремль напомнил Сербии о принципе симметрии с безвизом

Москва может отменить безвизовый режим с Сербией в случае отмены свободного въезда в республику для россиян. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Как правило, такие решения симметричны. Они принимаются на основе взаимности. Как только проработка по линии всех соответствующих ведомств двух сторон будет завершена, то о результатах этой проработки вы узнаете», – сказал он.

1 июня глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич сообщил, что в Сербии рассматривают вариант отмены безвизового режима с Россией ради членства в ЕС. Станоевич отметил при этом, что Белград еще далек от вступления в Евросоюз и, соответственно, от отмены безвиза с Россией.

В начале мая президент Сербии Александр Вучич заявил, что присоединением к санкциям против Москвы он бы «предал душу народа».

